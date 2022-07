Turun musiikkijuhlat esittelee nuoren pianistilahjakkuuden Martin James Bartlettin

Brittiläinen Martin James Bartlett kuuluu lahjakkaimpiin kansainvälisiin nuoriin pianisteihin. Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Klaus Mäkelä halusi kutsua hänet Turkuun suomalaisen yleisön eteen jo 2020, mutta pandemia muutti suunnitelmia. Vierailu toteutuu Sigyn-salissa 23. elokuuta.

Bartlettilla on levytyssopimus yksinoikeudella Warner Classics -levymerkin kanssa. Hänen ensimmäinen sooloalbuminsa Love and Death, jolla on rakkauden ja kuoleman teemoihin pohjaavaa ohjelmistoa Bachista Prokofjeviin, sai loistavat arviot muun muassa The Guardianissa.

– Hän on herättänyt laajaa huomiota kansainvälisesti ja uskomme, että hänestä tullaan tulevina vuosina kuulemaan paljon, Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki kertoo tiedotteessa.