Satu Haapalan kollaasi- ja runonäyttely Mynämäen kirjastossa

Mynämäen kirjastossa on elokuussa esillä lemulaisen Satu Haapalan paperikollaasi- ja runonäyttely. Näyttelyn teemana on yllätyksellisyyden salliminen elämässä.

– Niin kollaasin kuin runonkin voi aloittaa tyhjästä paperista, ilman ajatusta siitä, mitä lopputuloksesta tulee, Haapala kertoo tiedotteessa.

Haapalan omat paperikollaasit alkavat usein jostain väristä tai muodosta, joka saa tyhjälle paperille vierelleen sopivan tuntuisia palasia.

– Käytän kierrätysmateriaaleja. Revin palasia lehdistä ja mainoksista. Kollaasin kokoaminen on kuin palapeliä, rauhoittavaa ja rentouttavaa, Haapala kertoo.

Kollaasitauluihin liittyvät runot tuovat uusia sävyjä ja ulottuvuuksia tauluihin.

Yksi kollaaseista on nimeltään Elämänpuu. Siinä oli poikkeuksellisesti ajatus aiheesta olemassa etukäteen.

– Ei tarvitse lähteä ajatuksesta, minkälainen elämänpuun pitäisi olla, vaan mitä se voi olla. Siinä voi olla värejä, muotoja, kuvioita tai hahmoja, jotka koen omakseni. Tai aarrekartan tapaan asioita, joita toivoisin elämääni, Haapala pohtii.

Yhdestä kollaasista katsojat saavat etsiä yllätyksiä – jotain, mitä ei tiennyt etsineensä. Mukana on myös kaksi sanaa, jotka toisiinsa yhdistettynä ja teoksen nimeen liitettynä sisältävät viestin. Muutama työ on laminoitu, koska ne on tehty kirjoitusalustoiksi.

Löydät jotain mitä et tiennyt etsineesi -näyttelyn aukeaa keskiviikkona 3.8. klo 18 Mynämäen kirjastossa osana Mynämäki-viikon ohjelmaa. Avajaisissa kuullaan ajatuksia teosten taustalla sekä musiikkia.

Satu Haapala: Löydät jotainmitä et tiennyt etsineesi -näyttely. Avoinna Mynämäen kirjastossa elokuun ajan kirjaston aukioloaikoina.