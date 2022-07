Paraislainen Tore Johansson mestaripelimanniksi

EERO SAARIKOSKI

Haitarinsoittaja Tore Johansson on kotoisin musiikistaan tunnetulta Aspön saarelta, Paraisilta. Aspössä on elänyt ja elää edelleen rikas ja omintakeinen pelimanniperinne, jolla on lukuisia ihailijoita niin saarilta kuin mantereeltakin. Tore Johansson tunnetaan myös Paraisten ulkosaariston Aspö Spelmän -orkesterin perustajana sekä Aspö Musikdagen -pelimannitapahtuman isäntänä. Tore Johansson kuvattuna vuonna 2016.