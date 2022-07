Anna Erikssonin uutuuselokuva saa Suomen ensi-iltansa syyskuussa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla

Taiteilija Anna Erikssonin uusi kokopitkä elokuva W on valittu arvostetuille Locarnon elokuvajuhlille, jossa se saa maailmanensi-iltansa elokuussa. Suomessa elokuva saa ensi-iltansa syyskuussa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla. Siellä se esitetään festivaalin historian ensimmäisenä Next Level -gaalaelokuvana.

Next Level -sarja esittelee elokuvia, jotka haastavat perinteiset elokuvalliset kerronta- ja kuvaustavat, rikkovat tavanomaisia kaavoja ja normeja sekä tarjoavat katsojalle unenomaisia maailmoja, kerrotaan festivaalin tiedotteessa. Aiempina vuosina Next Level -sarjassa on esitetty muun muassa Cannes-voittajien Apichatpong Weerasethakulin ja Claire Denis’n teoksia.

Erikssonin uusi elokuva kertoo kuolemansairaasta Eurooppa-naisesta, joka tappaa aikaa kiinalaisen mieskoneen seurassa. He ovat viimeisessä asemapaikassaan, ja ulkona avautuu lumen peittämä autiomaa. Toisaalla, keskellä jäätikköä sijaitsevassa instituutissa, ryhmä hoitajia luulee pitävänsä yllä uutta maailmanjärjestystä, kunnes muukalainen saapuu häiritsemään heitä.

Erikssonin mukaan W on "ultramoderni teos, joka on tehty elokuvan rakastajille, jotka haluavat kokea jotain uutta".

Erikssonin esikoiselokuva M ilmestyi vuonna 2018. Se käsittelee esimerkiksi seksuaalisuuden ja kuoleman yhteyttä.

W:n Suomen teatteriensi-ilta on 23.9. Elokuvan levityksestä vastaa Pirkanmaan elokuvakeskus.