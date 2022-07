Keltanokka ja kehäkettu: Naissankarit, mitä he ovat?

TS Kirjan kesäpodcast on nimeltään Keltanokka ja kehäkettu. Sarjassa kirjailijat ja yliopisto-opettajat Niina Repo ja Katja Keisala juttelevat kirjoista, pohtivat kirjoittamista ja vähän yhteiskuntaakin.

Sarjan seitsemännessä jaksossa puhutaan naissankareista. Millaisia he ovat? Kirjailijoilla on monta sankaria mielessä, mutta ei ehkä kovin perinteisiä. Pitääkö olla sotasankari vai riittääkö että on arjen sankari? Tai antisankari? Suurimmaksi sankariksi jaksossa nousee nainen, joka kirjoitti tytöille, jotka luulevat olevansa yksin.

