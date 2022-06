Keltanokka ja kehäkettu: Onko todellisuuden ja somen välillä rajaa

TS Kirja -klubin podcast Keltanokka ja kehäkettu palaa kesätaajuudelle. Podcastin toisella kaudella keskitytään kuplivaan keskusteluun kirjoista ja kirjallisuudesta.

Sarjassa kirjailijat ja yliopisto-opettajat Niina Repo ja Katja Keisala juttelevat kirjoista, pohtivat kirjoittamista ja vähän yhteiskuntaakin.

Sarjan toisessa jaksossa tarkastelussa on sosiaalisen median rooli lypsykarjan hallinnassa. Some on yhä suurempi osa elämää, mutta miten se otetaan mukaan tarinoihin? Kirjailijat pohtivat, onko todellisuuden ja somen välillä enää rajaa, ja missä se todellinen elämä tapahtuu: ovatko siis kaikki tulleet hulluiksi vai vaikuttaako vain siltä – ja onko sillä väliä?

