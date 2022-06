Turun Taiteen talon ensimmäinen kesä tarjoaa runsaan kattauksen nykytaidetta. Kesäkauden avaa perjantaina 17. kesäkuuta kuvataiteilija Christian Saldert näyttelyllä Verdens Gang // The Thought of the World. Kokonaisuus sisältää maalauksia ja videoteoksen, joka saa nyt ensiesityksensä, tiedotteessa kerrotaan.

Hertta Kiiskin näyttely Hydra avautuu 19. kesäkuuta Studio 2:ssa. Videoteos Hydra (2022) kertoo rakkaudesta ja huolenpidosta kahden tytön ja kuolemattoman polyypin välillä.

17. kesäkuuta alkaen Taiteen talon Mediastudiossa nähdään Salla Tykän videoteos Power.

Myöhemmin kesällä ovat vuorossa Renja Leinon mediataideteos 20. kesäkuuta ja Anneli Nygrenin humoristinen videoteos Pyykki.

Myöhemmin kesäkuussa Taiteen talo avaa historiahuoneen, joka valottaa talon menneisyyttä Rettigin tupakkatehtaana.

Heinäkuussa luvassa on turkulaisen Fimbul Taiteilijatalo ry:n ja elokuussa urbaanin taiteen yhdistyksen Freshcoden näyttelyt, sekä Antti Oksasen ääni-installaatio.

Loppukesällä nähdään Taiteen talon omien kuvataiteilijoiden näyttely Yllin kyllin, joka levittäytyy useisiin tiloihin. Päätysalissa avautuu Mikko Paakkolan yksityisnäyttely.

Taiteen talo on Rettigin vanhassa tupakkatehtaassa (Nunnankatu 4) sijaitseva uusi kulttuurikeskus, jonka avajaisia vietettiin keväällä.

Juttu päivittyy.