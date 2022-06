Maisema herää tärkeäksi toimijaksi ja ilmeikkäillä kasveilla on oma tahto WAMx:n uudessa näyttelyssä

Wäinö Aaltosen museon WAMx-tilan näyttely vaihtuu, ja perjantaista lähtien vuorossa on tanskalaisen Kim Laybournin videoinstallaatio Silly – sorry for calling you an inanimate object.

Eri kohtaukset esitetään itsenäisesti ja samanaikaisesti usealla näytöllä. Teos kuvaa 3D-animaatiolla luotua, elämää pursuavaa maisemaa ja tuttuja kasveja.

Kasvit alkavat kuitenkin käyttäytyä vapaasti ja ilmeikkäästi. Teoksessa luonto ei enää koostu passiivisista ja elottomista objekteista vaan aktiivisista eliöistä, joilla on oma tahto.

Näyttely on osa WAMx:n Institute of Coexistence -sarjaa, joka etsii vastauksia nykyajan ekologisiin, sosiaalisiin ja biologisiin kriiseihin.

Laybourn on Norjassa asuva tanskalainen kuvataiteilija, joka työskentelee muun muassa tekstin, videon, äänen, animaation, kuvanveiston ja installaation parissa.

Laybourn keskittyy teoksissaan ihmisen ja luonnon välisiin yhtymäkohtiin. Viime vuosien ajan hän on keskittynyt maisemaan ja meitä ympäröivään luontoon aktiivisena toimijana. WAMx:ssä nähtävä installaatio on Laybornin pitkäaikaisen projektin ensimmäinen versio.

Silly – sorry for calling you an inanimate object -näyttely WAMx:ssä 10.6.–28.8.