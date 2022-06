Maarianhamina saa maailmankuulun rauhanmuistomerkin, joka luotiin alun perin John Lennonin muistoksi

Ahvenanmaalainen liikemies Anders Wiklöf on lahjoittanut Maarianhaminalle maailmankuulun rauhanmuistomerkin. Kyseessä on kopio Carl Fredrik Reuterswärdin teoksesta Non-Violence, joka sijaitsee YK:n päämajan edustalla New Yorkissa Yhdysvalloissa. Identtisiä kopioita löytyy eri puolilta maailmaa, Ahvenanmaan veistos on signeerattu numerolla 6.

Ruotsalaissyntyinen, Yhdysvalloissa suurimman osan elämäänsä elänyt Reuterswärd (1934–2016) loi kuuluisimman taideteoksensa ystävänsä, muusikko John Lennonin muistoksi. The Beatles -yhtyeestäkin tuttu Lennon kuoli Mark Chapmanin ampumiin luoteihin joulukuussa 1980. Puolitoista metriä leveään veistokseen on kuvattu 45-kaliiperinen revolveri, jonka piippu on solmussa. Ensimmäinen pronssinen veistos valmistui vuonna 1985.

Maarianhaminaan tuleva veistos numero 6 on sijainnut Ruotsissa jo vuosia. Edellinen omistaja haluaa pysyä nimettömänä. Veistos myytiin Wiklöfille Knut Knutssonin huutokaupassa Uppsalassa 20. toukokuuta Unicefin työn tukemiseksi sodan runtelemassa Ukrainassa. 40 prosenttia kokonaishinnasta lahjoitetaan Unicefille. Wiklöf maksaa kaikki kulut yksityisesti.

Non-Violence-teos tunnetaan myös nimellä Solmittu ase.