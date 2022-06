Me First and The Gimme Gimmes peruu tämän päivän keikkansa Punk In Drublic -festivaalilla – laulaja menetti äänensä

Yhdysvaltalainen Me First and The Gimme Gimmes on joutunut perumaan tämän päivän keikkansa Punk In Drublic -festivaalilla sairaustapauksen vuoksi. Yhtyeen laulaja Spike Slawson menetti äänensä, ja esiintyminen Turun Linnanpuistossa on mahdotonta ilman häntä.

Korvaavaksi esiintyjäksi nopealla varoitusajalla järjestyi punkrock-yhtye Huora. Tamperelaiskokoonpano soittaa kello 20.

Ohjelmamuutoksen vuoksi Igniten soittoaikataulu on päivitetty.

Uusi aikataulu:

Co/ Stage – Days’n’Daze 15.30–16.00

Main Stage – Bombpops 16.15–16.50

Co/ Stage – Get Dead klo 17.00–17.35

Main Stage – Talco klo 17.45–18.20

Co Stage – Anal Thunder klo 18.25–19.05

Main Stage – Ignite klo 19.10–19.50

Co Stage – Huora klo 20.00–20.40

Main Stage NOFX klo 20.45–22.00