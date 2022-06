Tapio Anttilan suunnittelema Renki-sarja voitti maailman arvostetuimman vastuullisille ja ekologisille innovaatioille myönnettävän palkinnon

Suomalainen Tapio Anttila Collection on voittanut maailman arvostetuimman Green Good Design Awardin vastuullisella Renki-tuotesarjallaan. Sarjan valmistuksessa hyödynnetään muun tuotannon ylijäämämateriaaleja, ja sarjaan kuuluu säilytys- ja eteiskäyttöön suunniteltuja tuotteita. Ne on valmistettu massiivitammesta.

The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design on myöntänyt jo vuodesta 1950 lähtien vuosittain Good Design Awards -palkintoja teollisen muotoilun saralla. Vuodesta 2007 palkintoja on myönnetty ekologisille ja vastuullisille innovaatioille seitsemässä eri kategoriassa arkkitehtuurista tuotteisiin. Tapio Anttila on voittanut palkinnon kahdesti aiemmin vuosina 2010 ja 2015. Hän on saanut myös lukuisia muita palkintoja.

Vastuullisuus sekä kestävä kehitys ovat designin alalla voimakkaasti kehittyvä trendi.

– Vastuulliset tuotteet, pieni hiilijalanjälki sekä hukkapalojen hyödyntäminen ovat olleet toimintamme ytimessä jo alusta asti. Vanha suomalainen tapa hyödyntää jogurttipurkeista lähtien kaikki, kiinnostaa maailmalla. Myös Aasiassa arvostetaan suomalaisia brändejä, Renki-sarjan suunnittelija Tapio Anttila kertoo yhtiön tiedotteessa.

Tapio Anttila Collection tähtääkin kansainvälisille markkinoille. Ponnistusta tukemaan yritys on kerännyt ympärilleen sijoittajia. Ensimmäiset askeleet otetaan Pohjois-Euroopassa.