TIP-Festin syksyn ohjelmassa vaahtomuovisia nukkeja ja suorasanainen kansanmies

International Puppetry Festival eli TIP-Fest on julkistanut syksyn ohjelmansa. Festivaalia vietetään 2.–6. marraskuuta.

TIP-fest juhlii 10-vuotiasta Aura of Puppetsia ja nukketeatteriverkoston siirtymistä uudelle vuosikymmenelle. Järjestyksessään 12. festivaalin teema on New Beginnings, uudet alut.

Ensiesityksensä saa kuusi nykynukketeatteriuutuutta, ja estradeille palaa myös muutama aiemminkin nähty yleisön suosikki.

Turun kaupunginteatterin näyttämöllä nähdään esimerkiksi Antti-Juhani Mannisen aikuisten nukketeatteria ja uutta esitystaidetta yhdistävä sooloteos Naurettavuus. Esitys pohjaa vahvasti keskiaikaiseen italialaiseen Pulcinella-käsinukkeperinteeseen, jonka keskiössä on pienen ihmisen puolta pitävä hahmo: kansanmies, joka näkee vallitsevan yhteisön kipupisteet sekä ympäristön vaatimusten naurettavuuden, eikä epäröi ilmaista mielipidettään asiasta.

Manilla-teatterissa nähdään muun muassa Iwaoka-Lehtovaara-Malkki-työryhmän uunituore teos Dysmorphic. Vaahtomuovista muotoutuvat nuket sulautuvat osaksi esiintyjien vartaloita ja muokkaavat niiden ääriviivat uudelleen. Musiikki syntyy ihmiskehoista, laulu- ja äänenkäyttötekniikoista sekä kehollisista rytmeistä. Teos on ohjelmistossa 8.9.–1.10. ja 2.–3.11.