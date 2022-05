Kevätuhri, kenties ensimmäinen monista – Rites of Spring elävöittää vaihtoehtoisen raskaan musiikin hiljaista keikkatilannetta

JARKKO PIETARINEN

Rites of Spring- tapahtumassa esiintyy lauantaina Throat. – Äänityksistä on lähes kaksi vuotta ja sen jälkeen on työstetty jatkuvasti uutta, joten Smile Less -biisit tuntuvat meille jo vanhoilta. Mutta suurin osa yleisöstä ei ole niitä livenä kuullut, joten mielellään niitä soitamme, laulaja-kitaristi Jukka Mattila (vas.) toteaa.