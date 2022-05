Maarit Verronen ja Harri István Mäki saivat Kirjailijaliiton 10000 euron tunnustuspalkinnot

Maarit Verronen on saanut Suomen kirjailijaliiton tämänvuotisen tunnustuspalkinnon. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Tirlittan-palkinto ojennettiin puolestaan Harri István Mäelle. Kumpikin tunnustus on suuruudeltaan 10000 euroa, ja ne myönnetään kirjailijan tähänastisesta tuotannosta ja työstä suomalaisen kirjallisuuden hyväksi.

Palkinnot jaettiin lauantai-iltana Suomen kirjailijaliiton 125-vuotisjuhlan yhteydessä.

Helsingissä asuva Maarit Verronen (s. 1965) opiskeli, tutki ja opetti tähtitiedettä ennen ryhtymistään päätoimiseksi kirjailijaksi vuonna 1994. Hän oli debytoinut kaksi vuotta aiemmin esikoisnovellikokoelmallaan Älä maksa lautturille. Verronen on kirjoittanut kaksitoista romaania ja pienoisromaania, yhdeksän novellikokoelmaa sekä useita matka- ja tietokirjoja.

"Maarit Verrosella on verraton taito tarkastella ympäröivää todellisuutta, yhteiskuntaa ja yksittäistä ihmistä yhdistämällä arkiseen outoutta. Kaunokirjallisessa ilmaisussaan hän hallitsee sujuvasti maagisen realismin, tieteiskirjallisuuden, dystopian ja nyrjähtäneen arkirealismin. Tyylien ja sävyjen kirjon kautta hän kykenee tarkastelemaan nykyisen maailmamme sekä huomaamattomia että merkittäviä piirteitä ja kehityskulkuja – ajassa liikkuvia toiveita ja pelkoja", palkintoperusteissa todetaan.

Verronen on ollut kahdesti Finlandia-palkintoehdokkaana ja saanut Kirjallisuuden valtionpalkinnon (2018) lisäksi mm. opetusministeriön Suomi-palkinnon (1994), Kalevi Jäntin palkinnon (1993) sekä Nuori Aleksis -palkinnon (2005).

Tamperelainen Harri István Mäki (s. 1968) aloitti lasten- ja nuortenkirjailijana esikoisromaanillaan Päivän saldo: plus (1999). Hän on kirjoittanut myös draamaa, selkokirjoja sekä romaaneja aikuisille, osan teoksistaan hän on myös kuvittanut. Julkaistuja teoksia on kaikkiaan yli seitsemänkymmentä.

"Harri István Mäen tuotannossa korostuvat vetävät seikkailut, hauskat ja nopeat käänteet sekä eläinhahmot. Muiden muassa alku-uran nuortenkirjojen herkät pojat, rakkaasta lemmikistä inspiraationsa saanut Sihis-koira ja monenlaiset hassut aaveet ja zombit ovat tärkeä osa suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kuvastoa. Teosten keskeisiä teemoja ovat ystävyys, ihmisyys ja tila olla erilainen. Toinen tärkeä puoli Mäen työtä kirjailijana on luovan kirjoittamisen ja sanataiteen opetus", palkintoperusteissa kiitellään.

Kirjailijaliiton tunnustuspalkintoa on jaettu vuodesta 1949 ja Tirlittan-palkintoa vuodesta 1993 lähtien.