The Rasmus tuo rockin Euroviisujen finaaliin – viisuekspertti uskoo Suomen pääsevän kymmenen parhaan joukkoon

Suomi pääsi jälleen rockilla Euroviisujen finaaliin, kun The Rasmus nappasi kappaleellaan Jezebel finaalipaikan torstain semifinaalista.

Vedonlyöjät olivat uskoneet ennakkoon, että Suomi jatkaa finaaliin. The Rasmus kertoi semifinaalin jälkeen STT:lle, että se jännitti viimeiseen asti, kun tuloksia alettiin julkistaa.

Laulaja Lauri Ylönen kertoi STT:lle, että ”finaaliin oli pakko päästä”.

– Siinä oli paljon hävittävää omassa mielessä. Että tulee sanomista, jos me ei päästä finaaliin. Silloin tulee Suomelta noottia ja vitsaa, Ylönen sanoi.

– Musta se kuulosti rokkibändiltä, ja se kuulosti just siltä kuin Rasmuksen pitää kuulostaa. Jos sen finaalin saa tolla rentoudella vedettyä, basisti Eero Heinonen arvioi STT:lle semifinaalin esitystä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suomi on menestynyt viisuissa parhaiten rock-musiikilla: Lordi toi ensimmäisen viisuvoiton vuonna 2006, Softengine sai vuonna 2014 parhaan sijoituksen Lordin jälkeen sijalla 11, ja viime vuonna Blind Channel ohitti Softenginen kuudennella sijallaan.

Euroviisuasiantuntija Anna Muurinen oli erityisen ilahtunut The Rasmuksen positiivisesta, energisestä ja aidosta esiintymisestä. Hän uskoo sen kantavan kymmenen parhaan maan joukkoon.

– Toivon näin, koska se olisi ansaittua. Nimenomaan sen takia, että he eivät tee euroviisua, vaan he tekevät omaa juttuaan. Se on aina upeaa, Muurinen sanoo STT:lle.

Muurinen kuvailee The Rasmuksen Jezebel-kappaletta tyylikkääksi edustuslauluksi, joka edustaa suomalaista musiikkikulttuuria. Muurisen mukaan The Rasmuksen livevetoa ”ei pysty paremmaksi pistää”.

– Nimenomaan se positiivisuus, mitä rokkibiiseissä ei aina ole. Rasmuksella oli hirveän hyvä olla siellä, niillä oli kivaa siellä ja katsojilla oli kivaa, ja se kyllä kantaa.

Muurinen myöntää olleensa hieman huolissaan Ylösen laulusta, joka ei ole esityksen vahvin osa. Muurisen mukaan laulusuoritusta enemmän tämän päivän Euroviisuissa vaikuttaa esiintyjän luoma fiilis.

– Nyt se iloisuus ja energisyys paikkasi laulua. Se ryhmän yhteishenki, semmoistahan ei voi feikata. Sitä oli ihanaa katsoa.

Lauantaina on luvassa monipuolinen viisufinaali, ja Euroopan hyvin monenlaiset äänet pääsevät ääneen, Muurinen sanoo. Finaalin teemana on kulttuurien moninaisuus.

Kymmenkunta laulua lauletaan omilla kielillä, lavalla on tanssivia susia, kerrotaan Serbian terveydenhuoltojärjestelmästä, esitetään moldovalaista humppaa sekä 70-luvun tunnelmointia.

– Tämähän on aika täydellinen kattaus. Tällaista Euroviisujen pitää just olla! Muurinen iloitsee.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Finaalissa on mukana yhteensä 25 maata. Perjantain aamuyön tunteina julkaistu finaalin esiintymisjärjestys luo omaa dramatiikkaansa. Maiden edustajat arpoivat kummalla puoliskolla finaalia ne esiintyvät, ja lopullisen järjestyksen päättivät viisujen tuottajat.

Suomen esiintymispaikka neljäntenä ei ole Muurisen mukaan erityisen hyvä vaan loppupuoli olisi ollut tehokkaampi. The Rasmuksen live-esiintyminen voi kuitenkin peitota alkupaikan kankeuden.

– Tuommoinen esitys, niin ei esiintymispaikalla ole dramaturgian kannalta väliä. Luulen, että tuo muistetaan kyllä läpi kisan, että ”ai vitsi se Suomi olikin tosi hyvä”, Muurinen kuvailee.

Suomi esiintyy myös kahden balladin välissä ja varmasti erottuu edukseen.

Tänä vuonna viisut ovat balladivoittoisia. Muurisen mukaan esitysjärjestys on rakennettu niin, ettei show’ssa kuitenkaan ole kuolleita kohtia.

– On tulossa todella viihdyttävä ilta, Muurinen uskoo.