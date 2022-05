Jenni Haukio pitää puheen ainutlaatuiselle saaristomerelle Naantalin musiikkijuhlilla

Naantalin musiikkijuhlien ohjelmaan on jo useiden vuosien ajan kuulunut In honorem maris – meren kunniaksi -konsertti. Tänä vuonna konsertissa kuultavan puheen pitää tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

Saaristossa toteutuvana tapahtumana Naantalin musiikkijuhlat haluaa osaltaan tukea saaristomeren suojelua.

Vuosittain In honorem maris -konsertit koostuvat mereen ja meren eläimiin liittyvistä sävellyksistä. Tänä kesänä konsertissa kuullaan George Crumbin Valaan ääni, Claude Debussyn Veneessä, Camille Saint-Saënsin Joutsen, Aulis Sallisen The Sea of Peace sekä Schubertin Forelli eli taimen-lisänimellä tunnettu pianokvintetto.

Konsertti järjestetään Naantalin kirkossa torstaina 16. kesäkuuta kello 19.

Konsertin jälkeisenä päivänä Naantalissa järjestetään Saaristomeriasiantuntijoiden ja päättäjien huippukokous Ainutlaatuinen saaristomeri -hankkeen toteuttamana.