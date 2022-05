Taiteen talon avajaispäivänä Rettigin tehtaan täyttää taidefestivaali, joka on kuin löytöretki – tämän kaiken voit kokea viikon kuluttua

Sanottua

Mitä odotuksia ja ajatuksia Taiteen talo herättää?

"Turun sanataideyhdistys toivoo Kirjan talon kanssa, että pääsisimme muuttamaan tänne, järjestämään kursseja ja kohtaamaan muita taiteilijoita. Olisi ihana olla saman katon alla. Sanataide liittyy esimerkiksi musiikkiin, esittävään taiteeseen ja sarjakuvaan, ja Taiteen talo on meille hyvin luonteva paikka. Yhteistyö on tärkeintä, mutta kyllä siihen ne seinätkin tarvitaan.

Kirjan talo on tulossa tänne väistötiloihin kesäkuussa ja Sanataideyhdistys luultavasti siinä mukana."

Jenni Turunlahti

Turun sanataideyhdistys

"Teatteri Mundo on ollut koditon viime marraskuusta lähtien. Kaupunginhallitus on jo luvannut, että jonnekin Taiteen talossa pääsemme, ja nyt odotamme minne. Tilat, joista olemme kiinnostuneet, ovat olleet saatavissa vain markkinahintaan.

Toivomme pääsevämme sopimaan vuokrasta ja tiloista pian, sillä meillä olisi ohjelmaa koko syyskaudeksi. Taiteen talossa olemme aiempaa suuremman yleisön saavutettavissa, ja tietenkin täällä on synergiaetuja muiden taiteilijoiden kanssa."

Anna Hellstén

Kulttuurivaltakunta osk, Teatteri Mundo

"Taiteilijat ympäri Suomen kärsivät toimivien työtilojen puutteesta. Täällä on mahdollisuus rakentaa sellaista tilaa, jossa eri taiteentekijät voivat kohdata – ei pelkästään esityksissä vaan arjessa, ihan kahviloista ja hengailutiloista alkaen. Täällä on hienoja työ- ja harjoitustiloja, ja ainutlaatuiset puitteet esityksille. Näen, että sosiaalinen puoli on kuitenkin se, joka voisi tehdä koko korttelista sykkivän kulttuurikeskittymän."

Lauri Schreck

Muusikko