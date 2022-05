Uusi 12 000 euron Freja-palkinto sävellyskilpailun voittajille – Kalmin tammi innoitti säveltämään pianoteoksen vasemmalle kädelle

Lauri Rautanen, Matti Heininen ja Mervi Kurki ovat voittaneet Vox Quercus (tammen ääni) -sävellyskilpailun, tiedottaa Sibelius-museo. Voittajat jakavat Åbo Akademin säätiön ensi kertaa myöntämän Freja-palkinnon, joka on arvoltaan 12 000 euroa.

Säätiön ja Sibelius-museon järjestämässä kilpailussa etsittiin uutta musiikkia, joka on saanut vaikutteita Aurajoen rannalla kasvavasta yli 260-vuotiaasta tammesta. Tammi on jäänne paikalla sijainneesta Turun Akatemian kasvitieteellisestä puutarhasta, jota Pehr Kalm johti 1700-luvun puolivälissä.

Tuomariston mukaan Lauri Rautasen kolmiosainen sävellys Tammentaival on "jäntevä ja taitavasti kirjoitettu teos, jossa musiikki etenee luonnollisesti, ripauksella uusklassismia".

Matti Heinisen teos Tammen resonanssi – Pehr Kalmin muistolle on sävelletty soitettavaksi ainoastaan pianistin vasemmalla kädellä, mikä kuvastaa inhimillisen näkökulman rajoittuneisuutta. Teoksen musiikillinen idea perustuu pianon resonanssilaatikkoon, eli kirjaimellisesti puun sointiin.

Mervi Kurjen Martha on raadin mukaan satumainen, tunteita herättävä poptaideteos, jonka lauluosuuksia kuvaillaan fantastisiksi.

Kunniamaininnat myönnettiin Eva-Lott Björklundille teoksesta Lignium Vitae, Oliver Müllerille sävellyksestä Ritual of Oak (and mistletoe) sekä Antero Mentulle kappaleesta First Rays of the Hidden Sun.

Sibelius-museon asettamaan tuomaristoon kuuluivat Anne Teikari, Markku Klami ja Tanja Tiekso. Palkinnot jaettiin Sibelius-museossa perjantaina 6. toukokuuta Pehr Kalm -näyttelyn avajaisten yhteydessä. Tilaisuudessa Heinisen ja Kurjen teokset esitettiin yleisölle.

Sibelius-museo suunnittelee laajempaa palkittujen sävellysten konserttia ensi syksylle.

Freja-palkinto jaetaan jatkossa joka toinen vuosi yhdelle tai useammalle, ensisijaisesti ruotsinkieliselle kulttuuritoimijalle Turunmaan alueella. Uudella palkinnolla Åbo Akademin säätiö haluaa nostaa esiin kulttuurin merkityksen ja huomioida eri taiteenalojen kulttuuritoimijoita.