Poikkea torstaina taiteelle: Turku Art Afterwork -tapahtuma kutsuu gallerioihin ja museoihin, jotka ovat auki iltaan asti

Huomenna torstaina Turussa kannattaa päivän päätteeksi suunnata galleria- ja museokierrokselle. Perinteisessä Turku Art Afterwork -tapahtumassa pääsee tutustumaan näyttelyihin, tapaamaan taiteilijoita ja osallistumaan tapahtumiin. Mukana on yhteensä kahdeksan galleriaa ja museota.

Aboa Vetus Ars Novan opastetulla kierroksella klo 16–17 voi tutustua Osmo Rauhalan näyttelyyn Muista unohtaa kaikki. Museoon on vapaa pääsy torstaina klo 16–20.

Turun taidemuseoon on vapaa pääsy klo 16–19. Esillä ovat Omar Victor Diopin, Melina Paakkosen ja HNV Collectiven näyttelyt sekä kokoelmanäyttely Pari sanaa keräämisestä.

WAMiin torstai-illaksi suunniteltu paneelikeskustelu on peruttu kunta-alan lakon vuoksi, ja WAM on suljettu 9.5. asti.

Turun taidehallissa pääsee torstaina klo 18–20 viettämään uusien näyttelyjen avajaisia. Isossa galleriassa avautuu Elina Oikarin ja Yassine Khaledin näyttely If I Will Be You. Teokset pohtivat kulttuuritaustojen vaikutusta sekä erilaisiin yhteisöihin kuulumisen tunnetta. Pienessä galleriassa nähdään Erkki Nampajärven Maalauksia. Myös Taidehallissa sijaitseva Turun Taidelainaamo uusine näyttelyineen on avoinna klo 20 asti.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Titanik-galleriassa voi klo 20 asti tutustua Shia Conlonin ja Minjee Hwan Kimin näyttelyyn When I Was Done Dying. Helsingissä asuvien taiteilijoiden teokset käsittelevät muun muassa uskoa, traumoja ja muistoja.

Galleria Joellassa on esillä Anne Sunilan teoskokonaisuus Elementaarisuus, jota pääsee katsomaan klo 20 asti. Kello 16 alkaen Joellassa voi taiteilijan opastuksella tehdä oman pienen grafiikantyön.

Brinkkalan galleriassa on vastikään avautunut Lasse Tapio Junnilan, Tuuli Oikkosen ja Fanny Varjon näyttely Bird Song, joka on avoinna klo 18 asti. Maalaukset, veistokset ja ääniteos ammentavat luonnon kauneudesta ja ristiriitaisuudesta.

Nurkan takana Turun kirjakahvilassa nähdään Minna Pilvisen maalauksia ja Työväenopiston opiskelijoiden puupiirroksia. Kirjakahvila on avoinna klo 18 asti.

Turku Art Afterwork -tapahtumaan osallistuu myös Taidekappeli, jonne levittäytyy Carita Mauryn näyttely Valo maljakossa. Kappeli on avoinna klo 20 asti ja klo 18 siellä järjestetään iltahartaus.

TurkuART Afterwork Turun gallerioissa ja museoissa torstaina 5.5. klo 16–20.