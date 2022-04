Kaksi päivää kotimaista vaihtoehtomusiikkia keskellä historiallista Turkua – Indie-iltamat koetaan ensi kertaa ulkoilmafestivaalina

Turkulainen vaihtoehtomusiikin tapahtuma Indie-iltamat järjestetään tulevana kesänä ensi kertaa ulkoilmafestivaalina. Kaksipäiväinen tapahtuma pidetään Vanhalla Suurtorilla ja Brinkkalan pihassa perjantaina 15. heinäkuuta ja lauantaina 16. heinäkuuta, festivaali tiedottaa.

Festivaalilla esiintyy parisenkymmentä bändiä. Lavalla nähdään muun muassa tummanpuhuvaa rockia soittava Lasten Hautausmaa, vauhdikkaista live-esiintymisistään tunnettu Teksti-TV 666 ja punkrock-yhtye Wasted.

Esiintyjiä ovat myös The Flaming Sideburns, Joensuu 1685, Radiopuhelimet, Teini-Pää, Bad Sauna, The Holy, Kivesveto Go Go sekä useat muut vaihtoehtoyhtyeet.

Indie-Iltamat järjestettiin Turussa ensimmäisen kerran vuonna 1994. Tapahtuman taiteellisen johtajan Kimmo Nurmisen mukaan iltamissa on nähty vuosien mittaan noin 400 artistia ja yhtyettä. Aiempia esiintymispaikkoja ovat olleet ainakin TVO, S-Osis, Kåren, Turun ylioppilasteatteri, Klubi ja Gong.