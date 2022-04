Turun kesään jälleen uusi festivaali – Summer Rock Turku tuo Turkuhalliin viihdyttäjiä metallista humppaan

Summer Rock Turku -minifestivaali tuo Turkuhalliin 9. heinäkuuta Saxonin Englannista, Alestormin Skotlannista, Eläkeläiset Joensuusta ja Nyrkkitappelun Tampereelta.

Laulaja Peter “Biff” Byford ja kitaristi Paul Quinn olivat perustamassa Saxonia jo vuonna 1976. Yhtye on yksi The New Wave of British Heavy Metal -tyylilajin bändeistä Iron Maidenin, Motörheadin ja Def Leppardin kanssa.

Skotlantilaisen Alestorm-yhtyeen merirosvometalli kertoo rommista ja railakkaasta merielämästä. Hauskanpitoa ja folkia sekoittava bändi tunnetaan riehakkaista keikoistaan.

Alestormin hengenheimolaisia on Eläkeläiset, joka murjoo klassikkobiisejä humpaksi.

Irtosuhteisiin yllyttävä Nyrkkitappelu silaa Summer Rock Turun tamperelaisella rokumentaliteetilla.