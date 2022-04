Turkulaisen Maria Nurmelan ja tamperelaisen Ville Oinosen The Days -nykytanssiteos lähtee Iso-Britanniaan ja Kanadaan

Turkulaisen Maria Nurmelan ja tamperelaisen Ville Oinosen esittämä nykytanssiesitys The Days lähtee laajalle kiertueelle Iso-Britanniaan ja Kanadaan. Teos vierailee Iso-Britanniassa 19. huhtikuuta alkaen kahden viikon aikana niin maineikkaissa teattereissa kuin pienemmillä paikkakunnilla. Koreografian teokseen on luonut englantilainen Theo Clinkard.

Kesäkuussa The Days matkustaa Kanadan British Columbiaan osana pohjoismaisten kulttuuriministeriöiden järjestämää Nordic Bridges -ohjelmaa. The Days on ainoa suomalainen tanssitaiteen projekti, joka on valittu ohjelmaan.

Nordic Bridges on kaikkien aikojen suurin ulkomailla järjestettävä yhteispohjoismainen kulttuuripanostus. Kanadan kiertue kohdistuu suomalaisesta näkökulmasta katsottuna historiallisesti merkittävälle alueelle, Vancouveriin ja Vancouver Islandille. Vancouver Islandilla sijaitseva Sointula on suomalaisten siirtolaisten 1900-luvun alussa saarelle perustama yhteisö Malcolmin saarella. Sointulassa on yhä jäljellä siirtolaisten rakentamaa arkkitehtuuria sekä heidän jälkeläisiään. Sointulassa The Days esitetään suomalaisten rakentaman kunnantalon salissa, minkä jälkee teos matkustaa kanadan alkuperäiskansojen asuttamille alueille Alert Bayihin/’Namgis Nationiin ja Port McNeilliin.

Työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa järjestäen nykytanssityöpajoja erityisesti yli 65-vuotiaille tanssista innostuneille. Työpajoista kaksi osallistujaa saa kutsun näyttämölle Nurmelan ja Oinosen kanssa esiintymään itse teoksessa.

The Days sai ensi-iltansa joulukuussa 2018 Porissa ja on siitä lähtien kiertänyt Suomessa ja kansainvälisillä festivaaleilla.

