Myös Cradle of Filth ja Tesseract esiintyvät Knotfestissa Turussa – Arch Enemy siirtyy toiseen päivään

Brittiläiset metalliyhtyeet Cradle of Filth ja Tesseract täydentävät Turussa 12.–13. elokuuta järjestettävän Knotfestin ohjelmistoa.

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävän festivaalikiertueen pääesiintyjän Slipknotin lisäksi tapahtumassa nähdään raskaan musiikin yhtyeitä Nightwishistä Lamb of Godiin ja Bring Me The Horizonista Stam1naan.

Konserttien lisäksi tapahtumaan tuodaan muun muassa interaktiivinen Knotfest-museo, jossa Slipknot-fanit pääsevät kokemaan bändin yli 20-vuotista historiaa.

Ruotsalaisen Arch Enemyn alun perin lauantaille suunniteltu esiintyminen siirtyy festivaalin avauspäivälle perjantaille 12. elokuuta. Lauantaille ostetun lipun voi päivittää kahden päivän festivaalilipuksi tai vaihtaa perjantain päivälipuksi. Päivälipun vaihtaminen perjantaille on mahdollista 15. toukokuuta mennessä.