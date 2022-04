Kitaristilegenda John Scofield esiintyy Turku Sea Jazzissa heinäkuussa

Jazzkitaran keskeisiin nimiin lukeutuva John Scofield esiintyy ensi kesänä Archipelago Sea Jazz -festivaalilla Turussa. Toista kertaa järjestettävä tapahtuma saa ohjelmistoonsa myös toisen suuren nimen, laulaja Cyrille Aiméen.

Turku Sea Jazz järjestetään perjantaina ja lauantaina 29.–30. heinäkuuta merikeskus Forum Marinumin edustalla Aurajoen rannalla. Musiikin lisäksi tapahtumassa voi nauttia paikallisten ravintoloiden tarjonnasta.

Yhdysvaltalainen kitaristi-säveltäjä John Scofield nousi maailmanmaineeseen 1980-luvulla Miles Davisin yhtyeessä.

Turku Sea Jazzissa kuullaan Scofieldin uusin projekti Yankee Go Home, jossa kitaristi tarttuu yhtyeensä kanssa kotimaansa juureviin rock- ja folk-hitteihin ja värittää niitä omalla tyylillään. Kvartetti tulkitsee klassikoita Neil Youngista Buddy Hollyyn ja Stevie Wonderista Leonard Bernsteiniin.

Koskettimia yhtyeessä soittaa Jon Cowherd, bassoa Vicente Archer ja rumpuja Josh Dion.

Festivaalin lauantai-iltaa tähdittävä ranskalainen Cyrille Aimée on kohonnut yhdeksi sukupolvensa johtavista jazzlaulajista. Ranskalais-dominikaaniset sukujuuret sekä jo intohimo gypsy jazziin kuuluvat Aiméen tulkinnoissa. New Yorkissa asuva Aimée tunnetaan myös Broadway-näyttelijänä. The New York Times on luonnehtinut laulajaa sekoitukseksi Michael Jacksonia ja Sarah Vaughania.

Turku Sea Jazzin esiintyjiksi on jo aikaisemmin kiinnitetty Pepe Willberg & Jukka Eskola Statement sekä Jukka Perko PreBoppers. Kumpanakin iltana esiintyy neljä eri yhtyettä. Festivaalin koko ohjelma julkistetaan toukokuussa.