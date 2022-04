Lauri Tähkä hengitti Turkuhallin eloon kahden vuoden koronakooman jälkeen

Konsertit

Lauri Tähkä

Turkuhallissa 2.4.

Ihmisen ääriviivat katoavat, kun on olemassa mutta ei kunnolla elossa. Turkulaistuneen eteläpohjalaisen Lauri Tähkän konsertti Turkuhallissa huhtikuisena iltana päätti monelta, uskaltaisin jopa väittää, että lähes kaikilta paikalla olleilta pitkän pimeän ajan, loppumattomalta tuntuneen talven, kun reiluun kahteen vuoteen vihdoin oli lupa riemuita, laulaa ja tanssia.

Jos oli Tähkä kaivannut yleisönsä eteen, oli yleisökin kaivannut kulkuriaan. 6500-päinen yleisökuoro yltyi yhteislauluun jo toisena kuultuna Aavikko-hitissä, jota seurasi vanhempaa tuotantoa Ei kukaan tuu sulta tuntumaan.

Noin kaksituntisen keikan aikana Tähkä muistikin paitsi laulattaa, myös kiittää yleisöään matkassa mukana kulkemisesta. Reaktiosta päätellen valtaosa yleisöstä oli tullut Turkuhalliin Paattisilta, tuosta Turun maalaiskaupunginosasta, jossa Tähkä itsekin on viihtynyt jo useamman vuoden.

Lauri Tähkän lauluissa on ominaista se, että mollissakin kuuluu usein tietynlainen riemu. Riemu soittamisesta, elämästä, rakkaudesta. Turkuhallin lauantai-illan konsertin parasta antia olivat hetket, joissa räjähtävällä lavapreesensillä varustettu Tähkä itsekin malttoi rauhoittua, olla täysin hetkessä läsnä. Tällaisia olivat kymmenennen kauden Vain elämää -ohjelmasta (2019) tullut Tähkän versio Antti Tuiskun biisistä Blaablaa, samana vuonna julkaistusta Väkevänä kuin metsä ja erityisesti vuoden 2016 hitti Sinä olet minun, jossa Tähkän ja kitaristi Jaakko "Pastori" Kääriäisen kahden jakama hetki lavalla lamppujen loisteessa toi väistämättä mieleen pelkästään hyvällä Bon Jovi -yhtyeen laulaja Jon Bon Jovin ja ex-kitaristi Richie Samboran kemian. Kääriäisen Fender Stratocaster-kitaran riipaisevat soinnut yhdistettynä Tähkän täyttä tunnetta olleeseen tulkintaan ja taustakuvan holvimaisemaan osuivat sielun ytimessä johonkin sellaiseen, mikä on kaikista yksityisintä, eikä voi sanoittaa.

Jos yleisö oli tässä vaiheessa jo Tähkän hyppysissä, oli se sulaa laavaa, kun jättihitti Palavaa vettä sai alkutahtinsa. Tähkä lietsoi itsensä, bändinsä ja yleisönsä kiihkeään loppukiitoon Elonkerjuun aikaisella Pauhaavalla sydämellä. On ilahduttavaa, ettei Tähkä ole hylännyt näitäkään biisejä soolouransa hittiputkesta huolimatta. Menneisyydessä ei ole mitään hävettävää, ja Turkuhallin yleisö sai viimeistään tässä vaiheessa rahoilleen vastinetta. Tähkän tyyli muistaa bändiä, teknikoita ja lauluntekijöitä kertoo siitä, että kyseessä on muusikko isolla m-kirjaimella, ei vain sooloartisti. Pauhaavan sydämen jälkeen kuultiin Tähkän soolouran ensimmäisen albumin nimikkobiisi Polte, josta kiitokset lähtivät aiheellisesti sanoittajamestarille Sinikka Svärdille.

Venäjän Ukrainassa käymään hyökkäyssotaan otti myös Lauri Tähkä kantaa. Hän heitti yleisöön auringonkukkia, joka on Ukrainan kansalliskukka ja symboloi tukea ukrainalaisille. Lisäksi yleisöstä heitettiin Tähkälle sini-keltaiset lapaset, jotka hän laittoi käsiinsä.

– Tämä biisi pelasti minut, Tähkä kertoi ennen Poltteen haikeita säveliä.

Itseironia on aina ilahduttavaa, mutta kesken tykimmän Saat syttymään -biisin puhkisoitettu Baddingin Paratiisi lähes katkaisi hyvin rakennetun draaman kaaren. Onneksi siinä vaiheessa kannatteli paitsi Revohka-bändi, myös vahvistuksena konsertissa kuullut jouset ja puhaltimet. Revohkan pianisti Milla Viljamaalle erityiskiitos maagisesta läsnäolosta ja soitosta. Yamahan flyygeli soi juuri niin kauniisti kuin kaksi vuotta hiljaa ollut soida voi.

Konsertin toiseksi viimeisenä biisinä kuultiin varmasti illan odotetuin, uusin sinkku ja megahitti Nukkuvat aamut. Timo Kiiskisen kanssa yhdessä kirjoitettu biisi sanoittaa elämästä ja valosta niin elävästi, että jäyhinkin kuulija tuntee jotakin kaunista. Konserttiin oli lavalle tuotu kyseiseen biisiin myös levyversiossa kuultava huikea Sounds of Mercy Gospel Choir, jota johtaa ilmiömäinen Jepa Lambert.

Tähkän mukaan Nukkuvat aamut on ensimmäinen rakkauslaulu, jonka hän on 35 vuoteen kirjoittanut. Hyvä, että kirjoitti.

On vaikea kuvailla sitä kaikkea, mitä tuntee, kun yhtäkkiä maailma tuntuukin olevan edes kaksi tuntia raiteillaan. Konsertin yksi koskettavimmista hetkistä oli, kun Tähkä heitti yleisön joukkoon auringonkukkia tueksi Ukrainalle ja ukrainalaisille laulettuaan kuinka hänen Suomensa on auki kokonaan. Meillä on edelleen pandemia, ja Euroopassa riehuu Venäjän hyökkäyssota, mutta huhtikuisena pakkasiltana Turkuhallissa Lauri Tähkä revohkoineen päätti ikitalven ja hengitti yleisönsä eloon. Kuin vaaleanpunaiset kesäkukatkin olisivat hetken kukkineet Jääkukkien rinnalla.

