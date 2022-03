Danny saa jälleen uuden elämäkerran – muusikon 80-vuotisjuhlakiertue alkaa syyskuussa Turusta

Viihdetaiteilija Danny eli Ilkka Lipsanen saa jälleen uuden elämäkerran. Syksyllä ilmestyvän teoksen kirjoittaa kirjailija Antti Heikkinen ja kustantaa WSOY.

Heikkinen on aiemmin tehnyt elämäkerrat Juice Leskisestä, Heikki Turusesta, Jaakko Teposta, Kalle Päätalosta, Kari Tapiosta ja Ponssen perustajasta Einari Vidgrenistä.

– Ihmisenä Danny on asioita analyyttisesti ajatteleva muistihirmu. Hyvän muistin lisäksi hänellä on myös tavattoman laajat arkistot, joihin tutustuminen on ollut etuoikeus – kuten myös tutustuminen Dannyyn. Tulossa on hieno tarina, koko tähänastinen show yksissä kansissa, kirjailija Antti Heikkinen kuvailee WSOY:n tiedotteessa.

Danny itse kertoo haluavansa kiittää kirjalla niitä, joille kunnia pitkän uran ajalta kuuluu:

– Yritän tässä kirjassa antaa kiitosta, kunniaa ja myös kritiikkiä kaikille niille tahoille ja ihmisille, jotka ovat mahdollistaneet ammattilaiseksi kasvamiseni. Olen asettanut itselleni tavoitteeksi sen, että mitään tärkeää ei jäisi sanomatta.

Kirja ilmestyy Dannyn 80-vuotissyntymäpäivän aattona eli 23. syyskuuta. Syntymäpäivää juhlitaan seuraavana päivänä Turusta alkavalla juhlaristeilyllä. Baltic Prinsessan risteily käynnistää läpi syksyn jatkuvan Dannyn 80-vuotisjuhlakiertueen.

Danny 80 vuotta – Kunniakierroksella -konsertti puolestaan nähdään Logomossa 30. lokakuuta. Kyseessä on Dannyn viimeinen koko Suomen kattava kiertue.

Iskelmäkonkari on pitkän uransa aikana tehnyt yli 100 listahittiä, kirjoittanut yli 50 show’ta ja kouluttanut suuren määrän uusia artisteja. Musiikkineuvoksen arvonimen hän sai vuonna 2002.

Dannysta on kirjoitettu useita elämäkerrallisia kirjoja, joista viimeisimpiä ovat Pirjo Kemppisen Tuntematon Danny (Otava, 2021) ja Markku Veijalaisen Danny – Minulta Sinulle (Readme, 2016).