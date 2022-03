Oscar-gaalassa huomion valtasi Chris Rockia lyönyt Will Smith, joka palkittiin myös parhaasta miespääosasta

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä pidetyssä elokuva-alan Oscar-gaalassa parhaan elokuvan palkinnon voitti Sian Hederin ohjaama draamaelokuva CODA. Elokuva voitti myös parhaan miessivuosan ja sovitetun käsikirjoituksen Oscar-palkinnot.

Elokuva kertoo kuuron perheen kuulevasta lapsesta, joka kipuilee perheensä auttamisen ja henkilökohtaisten haaveidensa tavoittelemisen välillä. Kerta oli kolmas, kun naisohjaajan tekemä elokuva nappaa gaalan arvostetuimman pystin.

CODA on vuonna 2014 ilmestyneen ranskalaiselokuva La Famille Bélierin uudelleenfilmatisointi.

Aiemmin ennakkosuosikkinakin pidetty ja 12 ehdokkuutta kerännyt The Power of the Dog voitti vain parhaan ohjaajan Oscar-palkinnon. Elokuvan ohjaaja Jane Campionista tuli kolmas nainen, joka on voittanut kyseisen palkinnon.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Eniten Oscareita voitti tänä vuonna Denis Villeneuven ohjaama tieteiselokuva Dyyni. Elokuva voitti palkinnon kuudessa kategoriassa.

Oscar-gaalan puhutuin hetki oli lopulta Will Smithin käsialaa.

Gaalassa esiintynyt koomikko Chris Rock kertoi vitsin Smithistä ja hänen vaimostaan. Rock vitsaili odottavansa Smithin vaimon tähdittämän naissotilaasta kertovan G.I. Jane -elokuvan jatko-osaa.

Smithin vaimo Jade Pinkett Smith on kertonut ajelevansa päätään, koska kärsii karvojen lähtöä aiheuttavasta alopeciasta.

Smith käveli lavalle lyömään Rockia ja palattuaan omalle paikalleen alkoi hän vielä huutaa Rockille.

– Pidä vaimoni nimi poissa vitun huuliltasi, Smith huusi kahdesti lavalle.

Vuonna 2016 Rock oli myös vitsaillut juontamassaan Oscar-gaalassa Smithin pariskunnasta.

Myöhemmin gaalan aikana Smith voitti parhaan miespääosanäyttelijän palkinnon elokuvasta King Richard. Hän pahoitteli aiempaa käytöstään voittopuheessaan.

– Taide imitoi elämää. Näytän samanlaiselta hullulta isältä, miksi Richard Williamsiakin kutsuttiin, Smith kertoi.

Hän näytteli elokuvassa maailman suurimpiin tennistähtiin kuuluvien Williamsin sisarten valmentajaisää.

Parhaan naispääosan palkinnon voitti Jessica Chastain elokuvasta The Eyes of Tammy Faye. Elokuva kertoo Chastainin näyttelemästä Tammy Faye Bakkerista, josta tuli miehensä kanssa Yhdysvaltain suurimpia televisioevankelistoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Oscar-gaalassa pidettiin hiljainen hetki Ukrainan kansaa kohtaavan valloitussodan vuoksi.

Gaalassa puhunut, Ukrainassa syntynyt näyttelijä Mila Kunis sanoi, että on mahdotonta olla liikuttumatta sellaista hävitystä kohdanneiden sitkeydestä.

Punaiselle matolle ennen gaalan alkua saapuneilla elokuva-alan vaikuttajilla näkyi myös Ukrainaa tukevia taskuliinoja ja koristenauhoja.

Ennen palkintogaalaa oli väläytelty mahdollista Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin videopuhetta tilaisuudessa. Zelenskyi on taustaltaan myös itse näyttelijä.

Oscar-voittaja Sean Penn oli kehottanut CNN:n haastattelussa boikotoimaan Oscareita, jos ne järjestävä elokuva-akatemia ei ole suostunut Zelenskyin puhumiseen gaalassa.

– Jos näin on, sulatan Oscar-palkintoni julkisesti, Penn kertoi haastattelussa.