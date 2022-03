Mittava käännöshanke tarjoaa teattereille näytelmiä muun muassa Ukrainasta, Kataloniasta ja Kroatiasta – 25 tekstiä maailmalta odottaa lavalle pääsyä

Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama Maailma näyttämölle -suurhanke on julkistanut 25 ensimmäistä näytelmää, jotka ovat tarjolla käännettäväksi ja esitettäväksi teattereissa eri puolella Suomea. Mukana on viisi saksankielistä, neljä ukrainan- ja ruotsinkielistä ja kolme ranskankielistä näytelmää. Lisäksi on kaksi arabiaksi, norjaksi ja katalaaniksi kirjoitettua tekstiä sekä yksi näytelmä venäjäksi, kroaatiksi, espanjaksi ja englanniksi.

Hankkeen tarkoituksena on tukea suomalaisia teattereita ohjelmiston monipuolistamisessa. Vuosina 2010–2020 kaikista teoksista muita kuin englannin- tai suomenkielisiä on ollut vain 12–17 prosenttia. Se tarkoittaa noin 104–126 teosta per vuosi teattereiden 700–900 esitystuotannosta. Teattereiden lipuista lähes 70 prosenttia on myyty kotimaiseen ohjelmistoon.

Maailma näyttämölle -hanke auttaa teattereita löytämään uusia teoksia ja rahoittaa niiden kääntämistä ja esitystuotantoja. Näytelmät valitsee asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat kirjailija Hassan Blasim, teatterituottaja ja suomentaja Eeva Bergroth, teatterintekijä ja -tutkija Davide Giovanzana, näytelmäkirjailija ja suomentaja Elli Salo, Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Linnea Stara sekä kirjailija ja ohjaaja Saara Turunen. Asiantuntijoiden kielitaito kattaa yhteensä 14 kieltä.

Kaikki nyt valitut 25 näytelmää on kirjoitettu 2000-luvulla. Asiantuntijaryhmä luki kaikkiaan yli 200 näytelmää.

Seuraavat samalla metodilla kuratoidut 25 näytelmän valikoimat julkaistaan myös vuosina 2023 ja 2024. Tavoitteena on saada vuoteen 2029 mennessä suomalaisen teatteriyleisön koettavaksi noin 40 hankkeella tuettua esitystä ympäri maan.

Näytelmät on valittu tekstin ansioiden, laadun ja kiinnostavuuden perusteella. Esimerkiksi ukrainalainen näytelmäkirjallisuus elää kukoistuskauttaan, ja sikäläiset kirjailijat ovat olleet osaltaan luomassa viimeisen vuosikymmenen aikana Venäjällä syntynyttä uuden näytelmän (novaja dramaI ilmiötä). Kiinnostusta Ukrainaa kohtaa lisää käynnissä oleva sota Venäjän hyökättyä maahan.

Kaikki neljä ukrainalaiskirjailijan teosta on kirjoitettu Maidanin veriseksi eskaloituneen kansannousun jälkeen. Vuoden 2014–2015 tapahtumat, Krimin valtaus ja muut Venäjän aloittamat ja provosoimat sotatoimet Itä-Ukrainassa ovat jättäneet jäljen Lena Ljagušonkovan, Ludmila Tymosenkon, Natalia Vorozbytin ja Serhi Zhadanin näytelmiin. Maailma näyttämölle -hanke käännättää Zhadanin ylistetyn teoksen Aseleipäjono, ja tuottaa siitä lukuteatteriesityksen, minkä jälkeen se on otettavissa minkä tahansa teatterin tuotantoon.

Historian ja sodan varjon lisäksi valikoitujen näytelmien aiheissa toistuvat pakolaisuus sekä yhteiskunnalliset, eettiset ja ekologiset kysymykset.

Suomen Kulttuurirahasto on varannut hankkeeseen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Lisäksi hanketta rahoittaa Svenska kulturfonden, jolta suomenruotsalaiset teatterit voivat hakea käännöstukea ruotsintamiseen ja apurahaa teatterituotantoihin. Miljoonahanketta johtaa Teatterin tiedotuskeskus Tinfo.

Lisää tietoa Maailma näyttämölle -hankkeesta ja valituista näytelmistä löytyy täältä.