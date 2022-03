Turun kaupunginteatterissa etsitään syksyllä syntipukkia – Kunnia-jännitysnäytelmä tuo Mikko Koukin lavalle 15 vuoden tauon jälkeen

Pasi Lampelan kirjoittama ja ohjaama Kunnia saa ensi-iltansa Turun kaupunginteatterissa elokuussa. Kunnia on kuvaus siitä, miten valhe alkaa elää omaa elämäänsä ja vie tilan kaikelta hyvältä. Valheen sijaan esityksen keskiössä on ongelmallinen toimintakulttuuri, jossa syitä tärkeämpää tuntuu olevan syntipukin löytäminen.

– Haluan kuvata mahdollisimman rehellisesti sitä mitä maailmassa tapahtuu, todellisuutta meidän ympärillämme ja sisällämme. Nuorten huonovointisuus ja maskuliininen toimintakulttuuri muodostavat räjähtävän aihepiirin. Teatterissa meillä on mahdollisuus peilailla teemoja ja ilmiöitä, ja havahtua näkemään niiden läpi, jotta meidän ei tarvitsisi päätyä siihen pisteeseen, johon näytelmäni henkilöt päätyvät, kertoo näytelmäkirjailija-ohjaaja Lampela tiedotteessa.

Autokorjaamoyrittäjä Raimo asuu teini-ikäisen tyttärensä Ellin kanssa kahdestaan. Välit kiristyvät, kun Raimo alkaa tapailla uutta naisystävää Anitaa. Yllättävä paljastus käynnistää hallitsemattoman tapahtumavyöryn, joka tempaa mukaansa myös korjaamolla työskentelevän Mannisen.

Kuka valehtelee? Mikä on totta?

Tiivistunnelmaisen psykologisen jännitysnäytelmän rooleissa nähdään Kari-Pekka Toivonen, Ella Lymi, Kirsi Tarvainen sekä Mikko Kouki. Lampela on yrittänyt aikaisemminkin houkutella Koukia takaisin näyttämölle, mutta onnistui vasta nyt. Turun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja on aktiivinen ohjaaja, mutta teatterilavalla hänet on nähty viimeksi 15 vuotta sitten.

Syksyllä Sopukan yhteistuotantoina toteutetaan nukketeatterillinen kabaree Linnut, koko perheen komedia Perästä kuuluu, aikuisten nukketeatteria ja uutta esitystaidetta sketsishow Naurettavuus sekä uusintaensi-iltansa saava Dreaming of Tarja.

Kunnian kantaesitys 31.8.2022 Turun kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä.