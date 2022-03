Nyt kun Venäjä on syössyt Euroopan sotaan ja Suomessa keskustelu Naton ympärillä käy kiivaana, eurooppalaisten olisi syytä kohdistaa katseensa myös omaan johtamiseensa.

Kun Scholz, Macron ja Niinistö soittelevat kukin vuorollaan Putinille ja muille valtiojohtajille, jää Euroopasta puhelun vastaanottajille varmaan sekava kuva. Kuka Eurooppaa oikein johtaa?

Liike-elämä on osoittanut, että Eurooppa vahvistuu vain integroitumisen kautta.

Hyvä esimerkki ilmailuteollisuudesta on yhteisyritys Airbus, joka on horjuttanut jopa yhdysvaltalaisen Boeingin ykkösasemaa maailman markkinoilla. Sen vuoksi toinen suuri amerikkalainen valmistaja, Douglas, joutui luopumaan toimialasta.

Airbusin osia valmistetaan laajasti Euroopassa, myös Suomessa. Tuskin mikään eurooppalainen valtio olisi pystynyt synnyttämään vastaavaa yritystä yksin.

Saman alan sotilaspuolelta on taas päinvastainen esimerkki. Eurooppa tarjosi Suomelle kolmea eri hävittäjätyyppiä (Gripen, Eurofighter, Rafale). Yhdysvaltalainen F-35 vei ylivoimaisen voiton viidennen sukupolven häivehävittäjällä.

Euroopan olisi pitänyt jo yli 15 vuotta sitten ruveta yhteisesti kehittämään vastaavaa sotakonetta, kun sitä vastoin on hukattu rahaa ja aikaa kolmeen vanhanaikaiseen projektiin. Sotilaspuolella Euroopan yhteinen idea häviää keskinäiseen kyräilyyn.

Maailman muille valtakeskittymille on rakennettava rohkeasti riittävä vastavoima, jota muut kunnioittavat.

Mutta nyt muuttuneessa turvallisuustilanteessa siihen ei enää ole varaa. Nyt, kun monet maat ovat päättäneet lisätä puolustusmäärärahojaan, se antaa myös mahdollisuuden koordinoida hankintoja yhteisen puolustuksen tarpeisiin.

Viimeistään nyt, kun Venäjä on vedättänyt hajanaista Eurooppaa ja johdattanut sen kriisiin, on aloitettava keskustelu Euroopan turvallisuudesta ja yhteisen puolustuksen järjestämisestä.

Koska turvatakuiden saaminen valtameren takaa voi tulevaisuudessa vaikeutua, on Euroopan pystyttävä johtamaan omaa toimintaansa niin, että taloudelliset resurssit voidaan optimoida haaskaamatta niitä esimerkiksi moniin rinnakkaisiin projekteihin.

6.4.1948 YYA-sopimuksen solmimistilaisuudessa Stalin kehui Suomen armeijaa seuraavin sanoin: ”Sellaista maata, jolla on huono armeija, ei kunnioita kukaan, mutta sellaista maata, jolla on hyvä armeija, kunnioittavat kaikki.”

Ilman lujaa puolustusta Euroopan on vaikea olla vakavasti otettava osapuoli tulevaisuuden maailmassa. Uudessa maailmanjärjestyksessä Eurooppa on uskottava peluri vasta sitten, kun se integroituu sellaiseksi yhteenliittymäksi, jolla on yksi armeija, yksi johtaja, yksi puhelinnumero.

Kalevi Kannus

Turku