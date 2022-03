Yhdysvaltalainen DJ Shadow, norjalainen Honningbarna ja joukko kotimaisia nimiä viimeistelevät Kesärauhan ohjelmiston

Turun Linnanpuistossa järjestettävän Kesärauha-festivaalin lavaohjelma on valmis.

Festivaalin päätöspäivää saapuu tähdittämään elektronisen musiikin pitkän linjan vaikuttaja DJ Shadow. Perjantaina esiintyy vimmaisista keikoistaan tunnettu Honningbarna.

Uudet kotimaiset nimet ovat Jesse Markin, Antti Autio, Pintandwefall, Teini-Pää, pehmoaino ja Ege Zulu.

Yhdysvaltalainen DJ Shadow on sample-pohjaisen instrumentaalimusiikin pioneeri, joka nousi suuren yleisön tietoisuuteen Endtroducing…..-albumillaan. DJ Shadow tunnetaan erityisesti hiteistään Midnight In A Perfect World - ja Nobody Speak -hiteistään.

Norjalaisen punkrockin kärkinimiin lukeutuva Honningbarna on julkaissut kuusi studioalbumia, joista viimeisin, Animorphs, ilmestyi tammikuussa.

Kesärauhan neljällä lavalla nähdään kaikkiaan lähes 60 esiintyjää. Aikataulut julkistetaan lähempänä festivaalia, ja kevään mittaan Kesärauhan ohjelmisto täydentyy myös alueohjelmalla.