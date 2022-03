Suomen suurin, 50 000 euron kuvataidepalkinto Ars Fennica Eija-Liisa Ahtilalle "näkemyksellisestä taiteellisesta toiminnasta"

Mediataiteilija, ohjaaja Eija-Liisa Ahtila (s. 1959) on saanut Ars Fennica -palkinnon. Suomen suurin kuvataidepalkinto on arvoltaan 50 000 euroa. Valinta julkistettiin tänään Hämeenlinnan taidemuseossa.

Ahtila on yksi Suomen tunnetuimmista nykytaiteilijoista. Hän on toiminut 1990-luvulta alkaen tienraivaajana yhdistäen liikkuvaa kuvaa ja installaatiota. Viime vuosina Ahtila on kehittänyt ekologista draamaa.

– Suurin osa hänen teoksistaan, erityisesti viime vuosikymmeninä, liittyy ympäristöön. Niissä metsä, sen kasvillisuus ja luonto ovat ihmisen veroisia hahmoja, kertoo voittajan valinnut Hans Ulrich Obrist, joka on Lontoon Serpentine Galleryn taiteellinen johtaja.

Palkintoperustelujen mukaan Ahtila on luonut tasapainoisemman kuvan maapallon elämästä, eikä se ole ihmiskeskeinen.

– Hänen teoksensa ovat tämän vuosisadan näkökulmasta erityisen merkityksellisiä, Obrist sanoo.

Henna ja Pertti Niemistön Kuvataidesäätiö Ars Fennican jakama palkinto myönnettiin nyt 25. kerran.

Ahtilan aiempia tunnustuksia ovat muun muassa Pro Finlandia 2005, Artes Mundi 2006 ja Prinssi Eugenin mitali vuonna 2008. Ahtila on työskennellyt Kuvataideakatemian tila-aikataiteiden koulutusohjelman professorina, ja vuonna 2009 hän sai taiteen akateemikon arvonimen.

Ars Fennica -ehdokkaana oli viisi pohjoismaista taiteilijaa, joista kaksi oli suomalaisia. Kaikkien ehdolla olleiden taiteilijoiden yhteisnäyttely on avoinna Hämeenlinnan taidemuseossa huhtikuun alkuun asti.