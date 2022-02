Kristina Carlson ja Kaj Korkea-aho kisaavat Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnosta

Kristina Carlsonin romaani Eunukki (Otava) ja Kaj Korkea-ahon romaani Punainen huone (Otava) ovat Suomesta ehdolla Pohjoismaiden neuvoston tämänvuotisen kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Ahvenanmaalta ehdokkaana on Karin Erlandssonin romaani Hem (Schildts & Söderströms ja Bokförlaget Forum).

Lisäksi ehdokkaita on Ruotsista, Norjasta, Tanskasta Islannista kustakin kaksi sekä Färsaarilta, Grönlannista ja saamelaiselta kielialueelta kustakin yksi teos.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista saavutuksista.

Carlsonin romaani kertoo Wang Wei -nimisestä täysinpalvelleesta hovieunukista, joka muistelee elämäänsä Song-dynastian hovissa 1100-luvun Kiinassa. Wang Wein kertomien anekdoottien kautta teoksessa pohditaan ikuisia teemoja kuten rakkautta ja kuolemaa, valtaa ja sivullisuutta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Korkea-ahon romaanissa nuori ja hieman masentunut kirjailija-muusikko kyllästyy köyhään taiteilijaelämäänsä, ja häntä alkavat kiehtoa pikavoitot ja oikotiet onneen. Mitä, jos joku tarjoaisi hänelle upean asunnon vastineeksi romaanin kirjoittamisesta?

Erlandssonin romaaniin on tiivistetty 6 000 vuotta Ahvenanmaan historiaa kivikaudelta aina meidän aikoihimme – kaikki johdonmukaisesti naisnäkökulmasta kerrottuna.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saaja julkistetaan neuvoston istunnon yhteydessä Helsingissä 1. marraskuuta. Palkinnonsaaja saa Nordlys-palkintopatsaan ja 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa).

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1962 lähtien kaunokirjalliselle teokselle, joka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä. Palkittava teos voi olla runo-, proosa- ja näytelmäteos, joka on kirjallisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen.