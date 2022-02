Aurinkobaletissa nähdään tanssiteos, joka sukeltaa elämän arkkitehtuuriin – Emhon tie live-ensi-iltaan on kestänyt kaksi vuotta

Aurinkobaletin kevätkausi avautuu koronarajoitusten jälkeen perjantaina, kun Patrick Di Quiricon tanssiteos Emho saa live-ensi-iltansa. Teos on aiemmin ollut katsottavissa striimattuna ja tallenteena verkossa.

Emho syntyi alun perin keväälle 2020 osaksi Kolme väriä: keltainen, oranssi ja punainen -teoskokonaisuutta. Koronapandemian vuoksi esitykset siirrettiin.Tänä vuonna teoksen näytökset oli tarkoitus olla tammikuussa osana Tanssiva tammikuu -kokonaisuutta, mutta korona muutti jälleen suunnitelmia.

– Emhon prosessi on ollut pitkä ja vaikea matka, mutta koreografina minulla on ollut tauon jälkeen mahdollisuus katsoa teosta uudesta näkökulmasta. Olen kiitollinen, että voin esittää viimeistellyn koko illan version viimeinkin yleisölle, Di Quirico sanoo. Nyt nähtävä versio on aiempaa noin puolet pidempi.

Kyseessä on on Di Quiricon ensimmäinen teos koreografina. Hän on työskennellyt Aurinkobaletissa tanssijana vuodesta 2016.

Emho on kolmen tanssijan ja muusikon esittämä syväluotaava tutkimusmatka ihmiseen ja abstrakti tulkinta elämästä ja sen arkkitehtuurista.

– Elämämme aikana koemme hetkiä, jotka rakentavat tarinaamme pala kerrallaan. Meillä jokaisella on oma polkumme, joka risteää lähellämme olevien ihmisten kanssa. Kuten kaupungin kadut kartalla, me risteämme toistemme kanssa. Kaikista kulkemistamme reiteistä muodostuu rakennelma, joka on jokaiselle omannäköisensä. Samalla tavalla rakentuu koko yhteiskunta, Di Quirico avaa teostaan.

Näyttämöllä nähdään Aurinkobaletin tanssijat Elina Raiskinmäki, Linda Björkqvist ja Côme Calmelet-Pyykkö sekä muusikko Jaakko Salonen.

Emho-tanssiteos Aurinkobaletin Manilla-teatterissa, Itäinen Rantakatu 64, 18.2. klo 19 ja 19.2. klo 17.