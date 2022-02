Laura Malmivaara ja Marjo Niemi keskustelevat TS Kirja -kirjaklubilla oikeudesta vaieta ja tulla kuulluksi

Torstaina 17. helmikuuta kello 17 TS Kirja -klubilla keskustellaan vaikenemisesta ja kuulemisesta. Vieraiksi Turun kaupunginteatteriin saapuvat Laura Malmivaara ja Marjo Niemi.

Klubilla keskustellaan siitä, mitä pitää tehdä tullakseen kuulluksi ja millainen on vaikenemisen kulttuuri, johon moni Suomessa on kasvanut.

Laura Malmivaara on helsinkiläinen kirjailija, näyttelijä ja valokuvaaja, joka tunnetaan parhaiten lukuisista tv- ja elokuvarooleistaan. Vaiti on hänen esikoisromaaninsa. Siinä Malmivaara käsittelee muun muassa perheen merkitystä ja sitä, miltä tuntuu, kun omien lasten isä joutuu metoo-kohun keskipisteeksi.

Marjo Niemi on helsinkiläinen kirjailija ja dramaturgi, jonka Finlandia-ehdokkaana olleessa romaanissa Kuuleminen tavallinen ihminen tekee kaikkensa ollakseen jotain. Tarve tulla kuulluksi ja huomatuksi on yleisinhimillinen. Ja toisaalta joskus on viisainta pysyä vaiti.

Kirjailijoiden kanssa keskustelivat tuttuun tapaan Turun Sanomien kulttuurin ja lukemiston päällikkö Tuomo Karhu sekä kirjailija, opettaja Niina Repo Turun yliopistosta.

Juha Pajun kuvaama keskustelu on katsottavissa videona heti suoran lähetyksen jälkeen. Keskustelu ilmestyy myös podcastina perjantaina.