Australialainen tenori Aldo di Toro korvaa Giuseppe Varanon Åbo svenska teaterin kevään oopperaesityksissä

Australialainen tenori Aldo di Toro korvaa Giuseppe Varanon oopperaparissa Cavalleria rusticana ja Pajazzo. Oopperapari on Turun filharmonisen orkesterin ja Åbo svenska teaterin yhteistyötuotanto. Oopperan ensi-ilta on keskiviikkona 13. huhtikuuta, ja yhteensä oopperasta järjestetään kymmenen esitystä kevään aikana.

Aldo di Torolla on laaja repertuaari italian- ja ranskankielisten oopperoiden lyyrisiä rooleja, ja hän on esiintynyt kaikissa Australian suurissa oopperataloissa. Di Toron ensimmäiset kiinnitykset eurooppalaisissa oopperataloissa veivät hänet Scottish Operaan ja Opera Holland Parkiin. Tämän jälkeen di Toro on esiintynyt muun muassa Itävallassa ja Saksassa. Roolidebyytti Pinkertonina (Madame Butterfly) Magdeburgin kaupunginteatterissa joulukuussa 2016 ja esiintyminen Cavaradossina (Tosca) samassa talossa vuonna 2018 sinetöivät di Toron siirtymän kohti raskaampia rooleja. Kaudella 2021–2022 Aldo di Toro nähdään Don Alvaron (La forza del destino) roolissa Grazin oopperatalon menestyksekkäässä tuotannossa.

Pietro Mascagnin Cavalleria rusticana ja Ruggero Leoncavallon Pajazzo ovat kaksi erillistä yksinäytöksistä oopperaa, jotka yhdessä muodostavat maailman esitetyimmän oopperaparin. Kahden oopperan ilta tuo lavalle suuria tunteita: mustasukkaisuutta, kostoa ja anteeksiantoa. Turussa nähtävä Cavalleria rusticana ja Pajazzo tapahtuvat saman päivän aikana, samassa italialaisessa kylässä, samoille ihmisille.

Cavalleria rusticana & Pajazzo 13.4.–7.5. Åbo svenska teaterin päänäyttämöllä.