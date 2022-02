Yhdysvaltalaiselle rockin veteraanille Iggy Popille on myönnetty merkittävä ruotsalainen Polar-musiikkipalkinto.

Kansainvälinen musiikkipalkinto annetaan kunnianosoituksena suurista saavutuksista musiikin luomisen ja kehittämisen alalla. 74-vuotiaan Iggy Popin tunnetuimpia sävelmiä ovat The Passenger, Lust For Life sekä China Girl, jonka hän on tehnyt yhteistyössä David Bowien kanssa.

Musiikkitoimittaja Per Sinding-Larsen kuvailee Iggy Popia "mullistavaksi ja villiksi lavapersoonaksi", joka on inspiroinut monia.

Polar-palkinto jaetaan populaarimusiikin lisäksi yleensä myös klassiselle musiikille, ja tänä vuonna Iggy Popin ohella palkitaan ranskalainen orkesteri Ensemble intercontemporain.

Kunkin palkinnon arvo on miljoona Ruotsin kruunua eli noin 96 000 euroa. Palkintoseremonia pidetään 24. toukokuuta Tukholmassa.

Iggy Popilla eli James Newell Osterbergilla on pohjoismaalaisia juuria, sillä äitinsä puolelta hän on norjalaista ja tanskalaista syntyperää.

– Olen tietoinen erinomaisista ihmisistä, jotka ovat aiemmin saaneet palkinnon – kunnioitan tätä suuresti, kommentoi palkintoaan Iggy Pop, jota on luonnehdittu myös punkin kummisedäksi.

Polar Music Prize eli Polar-palkinto on kansainvälinen musiikkipalkinto, joka annetaan yksittäisille henkilöille, ryhmille tai instituutioille kunnianosoituksena poikkeuksellisen suurista saavutuksista musiikin luomisen ja kehittämisen alalla. Palkinnon myöntää Ruotsin kuninkaallinen musiikkiakatemia.

Palkinnon loi Stig "Stikkan" Anderson, joka muistetaan Abban managerina ja yhtyeen vahvana taustavoimana. Anderson kuoli vuonna 1997.

Aiemmin palkinnon ovat voittaneet lukuisat nimekkäät tekijät, muun muassa brittiläinen Beatles-legenda Paul McCartney, yhdysvaltalainen rockartisti Patti Smith, islantilainen laulaja-lauluntekijä Björk ja suomalainen säveltäjä Kaija Saariaho.