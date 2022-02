Ruotsalaiset Zara Larsson ja Galantis esiintyvät ensi kesän Aura Festissä Kupittaanpuistossa

Turun Kupittaanpuistossa 12. kerran järjestettävä kaupunkifestivaali Aura Fest on julkistanut kymmenen ensimmäistä ensi kesän esiintyjää. Festivaalin ulkomaalaisina tähtinä nähdään ruotsalaiset Zara Larsson sekä Galantis. Lisäksi Kupittaanpuistossa nähdään kotimaisia esiintyjiä JVG:stä Gaselleihin ja Gettomasaan.

– Kaksipäiväinen tapahtuma tavoittelee yhteensä 20 000 kävijää oheistapahtumineen. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta ja koko festivaalialue on anniskelualuetta, promoottori Tommi Mäki kertoo tiedotteessa.

– Aura Fest on onnistuttu järjestämään molempina poikkeuskesinä, joten järjestäjillä on vahva luotto sekä osaaminen tulevan kesän järjestelyihin. Kesällä 2020 ja 2021 festivaali järjestettiin suunniteltua pienempänä. Ensi kesänä elokuussa 2022 tapahtuma pyritään järjestämään täysimittaisena, ja festivaali odottaakin lähes 10 000 päiväkohtaista kävijää.

Zara Larsson nousi julkisuuteen voitettuaan Ruotsin Talent-ohjelman vuonna 2008. Vuonna 2012 julkaistu Uncover nousi suureksi menestykseksi, minkä jälkeen artisti on julkaissut lukemattomia muita hittejä, kuten Lush Life, Never Forget You sekä Ain’t My Fault. Larssonin toinen albumi Poster Girl ilmestyi alkuvuodesta 2021, ja single Ruin My Life on kerännyt jo yli 400 miljoonaa kuuntelukertaa Spotifyssa.

Vuonna 2012 perustettu Galantis on ruotsalainen elektronisen musiikin duo, jonka kappaleissa kohtaavat pop ja edm.

Kolmantena ulkomaisena nimenä festivaalilla nähdään romanialainen dancepop-tähti Inna, joka palaa Turkuun neljän vuoden jälkeen.

Kotimaisista nimistä Kupittaanpuistoon saapuvat myös Bomfunk MC’S, Mouhous, Cledos, Petri Nygård sekä Ida Paul ja Kalle Lindroth.

Ohjelmisto täydentyy kevään aikana.

Aura Fest järjestetään 12.–13. elokuuta.