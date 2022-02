Runeberg-kirjallisuuspalkinto Quynh Tranille romaanista Varjo ja viileys

Runeberg-kirjallisuuspalkinto on myönnetty kirjailija Quynh Tranille romaanista Skugga och svalka / Varjo ja viileys (Förlaget/Teos).

Voittajateos kuvaa lapsen näkökulmasta Pohjanmaan rannikkokaupungissa asuvan vietnamilaislähtöisen perheen elämää. Raadin mukaan tuokiokuvista koostuva romaani on moniääninen ja kielellisesti rikas.

Skugga och svalka on Pietarsaaressa varttuneen, tällä hetkellä Malmössä asuvan Tranin (s. 1989) esikoisromaani. Teoksen on suomentanut Outi Menna.

Palkinnon saajan päätti raati, johon kuuluivat kirjailija Marja-Leena Tiainen, kriitikko Merja Leppälahti ja kirjallisuudentutkija Hanna Lahdenperä.

Palkintoraati valitsi voittajan kymmenestä teoksesta, jotka edustavat eri kirjallisuuden lajeja. Kirjoista kolme on ruotsinkielisiä. Teosten aiheiden kirjo on moninainen, niissä käsitellään muun muassa ilmasto- ja ympäristöasiaa, valtaa, vähemmistöjä ja ulkopuolisuutta. Mukana oli myös Suomen keskiaikaan sijoittuva romaani ja runoja rakkaudesta. Palkintoraadin mukaan jokainen "teoksista rikastuttaa suomalaista kulttuurielämää ja tarjoaa lukijalleen kiinnostavan, hämmästyttävän ja houkuttelevan lukukokemuksen".

Yksi ehdokkaista oli turkulaisen Susinukke Kosolan runoelmamuotoinen dialogi Turkoosi vyöhyke (Sammakko).

Runeberg-palkinto on sanomalehti Uusimaan, Porvoon kaupungin, Suomen kirjailijaliiton, Suomen arvostelijain liiton ja Finlands svenska författareföreningin kirjallisuuspalkinto. Palkinto on perustettu vuonna 1986. Palkinto jaetaan vuosittain Porvoossa kansallisrunoilija Johan Ludvig Runebergin päivänä 5. helmikuuta. Palkintosumma on 20 000 euroa.