Suomen elokuvakriitikot valitsivat vuoden 2021 parhaat: Hytti nro 6 paras kotimainen

Suomen arvostelijain liiton (SARV) elokuvakriitikot ovat valinneet viime vuoden parhaat elokuvat.

Vuoden 2021 paras kotimainen elokuva on kriitikoiden mukaan Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6. Rosa Liksomin romaaniin perustuva matkaelokuva kertoo suomalaisesta naisesta, joka tutustuu venäläisessä junassa öykkäriltä vaikuttavaan venäläiseen mieheen. Arvioissa elokuvakriitikot ovat kehuneet muun muassa Kuosmasen luomaa elokuvan maailmaa sekä pääosissa nähtäviä Seidi Haarlaa ja Juri Borisovia.

Elokuvan ensi-ilta Suomen valkokankailla oli 29. lokakuuta.

Viime vuoden paras ulkomainen ensi-iltaelokuva on Chloé Zhaon ohjaama yhdysvaltalainen matkaelokuva Nomadland. Elokuva kuvaa Frances McDormandin esittämän asunnottoman naisen arkea tämän kulkiessa pakettiautolla ympäri Yhdysvaltoja. Elokuvakriitikoiden mukaan Nomadland koskettaa aitoudellaan ja kuvaa todellisuutta, jota harvoin näkee. Elokuvan Suomen ensi-ilta oli 26. maaliskuuta.

Parhaaksi suomalaisilla tv-kanavilla tai suoratoistopalveluissa ensi-iltansa saaneeksi elokuvaksi elokuvakriitikot ovat äänestäneet Jane Campionin ohjaaman psykologisen lännendraaman The Power of the Dog, jonka pääosissa ovat Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons ja Kodi Smit-McPhee. The Power of the Dog sai Suomen ensi-iltansa suoratoistopalvelu Netflixissä 1. joulukuuta.

Suomen arvostelijain liitto ry (SARV) on valtakunnallinen eri taiteenalojen arvostelijain ammatillinen järjestö. Sen keskeisenä tavoitteena on arvostelijoiden ammatillisen toiminnan edistäminen ja ammattitaidon kohottaminen. SARV on perustettu vuonna 1950, ja sillä on nykyisin noin 800 jäsentä. Elokuvajaokseen kuuluvat SARV:n jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet ensisijaiseksi arvostelualakseen elokuvan.

Vuonna 2020 palkittiin Zaida Bergrothin Tove (kotimainen), Bong Joon-hon Parasite (ulkomainen) sekä Josh ja Benny Safdien Hiomattomat timantit (tv-kanava ja suoratoistopalvelu).