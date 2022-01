Jenni Haukio jättää Turun kirjamessujen ohjelmajohtajan työn

Jenni Haukio jättää työnsä Turun kirjamessujen ohjelmajohtajana. Haukio kertoo siirtyvänsä kohti uusia haasteita, ensi vaiheessa on luvassa erilaisia kirjallisia projekteja. Haukio työskenteli Turun kirjamessujen ohjelmapäällikkönä vuodesta 2012. Häntä ennen Turun kirjamessuja luotsasi pitkään Kari J. Kettula.

Turun kirjamessut saavutti yleisöennätyksensä, noin 24 500 kävijää, Jenni Haukion ensimmäisenä vuonna 2012. Sen jälkeenkin messut ovat toistuvasti ylittäneet 20 000 kävijän rajan.

Vuonna 2019 Haukio uudisti Turun kirjamessujen teemoittelua. Siihen asti messujen teemana oli aina ollut jokin maa, mutta vuoden 2019 teemaksi Haukio nosti teatterin. Vuoden 2020, jotka peruuntuivat koronan takia, teemana oli musiikki. Poikkitaiteellisten teemojen avulla Haukio pyrki laventamaan käsitystä kirjallisuudesta moniulotteisena taiteenlajina, jonka ilmaisumuodot eivät rajoitu pelkästään painettuun sanaan.

Jenni Haukio on toiminut kirjallisuuden parissa 1990-luvulta asti. Hän voitti 1999 valtakunnallisen Runo-Kaarina-kilpailun kokoelmallaan Paitasi on pujahtanut ylleni. Sen jälkeen häneltä on ilmestynyt omia runoteoksia, ja lisäksi hän on toimittanut suositun Katso pohjoista taivasta -runoantologian (Otava 2017).