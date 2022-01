Klassikkotarina Peter Pan nähdään ensi kesänä uudelleen dramatisoituna Vartiovuorella

J. M. Barrien klassikkotarina Peter Pan nähdään uudelleen dramatisoituna Vartiovuorella. Musiikkinäytelmän dramatisoi ja ohjaa Tom Petäjä.

– Peter Pan on seikkailu Mikä-mikä-maahan, jossa on jotain vanhaa ja uutta. Sieltä löytyy huumoria, toisista välittämistä ja rakkautta. Esitys tuo esiin leikin ja leikkimisen tärkeyden, meille kaikille. Leikkihän on tapa harjoitella asioita. Leikkiminen kuuluu myös aikuisuuteen ja leikkiessään sisäinen lapsi pääsee valloilleen. Silloin aikuinen myös nauraa itselleen helpommin, hyväksyvästi, Petäjä kertoo tiedotteessa.

Musiikin esitykseen säveltää Kari Mäkiranta, lavastuksesta vastaa Peter Ahlqvist ja pukusuunnittelusta Marjo Haapasalo. Rekvisiitan luo Tytti Nieminen ja maskeeraus-kampaukset Alisa Oksanen. Äänisuunnittelijana toimii Mikko M. Koskinen.

Lavalla nähdään monipuolinen kaarti teatterintekijöitä, osa Vartiovuoren lavalla jo olleita, osa ensikertalaisia. Näyttelijät julkistetaan myöhemmin.

– On mahtavaa päästä ohjaamaan Peter Pan juuri Vartiovuorelle. Työryhmässämme on intoa, osaamista, kokemusta ja nuoruutta. Siinä on aikamoiset voimavarat lähteä nauttimaan Peter Pan -esityksen tekemisestä, Petäjä iloitsee.

Turun kesäteatteri Peter Pan Vartiovuorella 14.6.–19.8.2022.