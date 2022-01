Suomen ensimmäinen tanssille omistettu tapahtumatila, Tanssin talo, avautuu 2. helmikuuta Helsingin Ruoholahdessa. Ilman yleisöä järjestettävä avajaisgaala esitetään avajaispäivänä kello 20 Yle Teemalla ja on katsottavissa myös Yle Areenassa.

Tanssin talon toiminnanjohtaja Niki Matheson ei peittele innostustaan.

– Tanssiyhteisön pitkäaikainen unelma toteutuu. Toivomme, että mahdollisimman moni tanssin ystävä ja ensikertalainen löytäisi tiensä taloon ja tuntisi sen omakseen. Tanssin talon avautuminen on monin tavoin historiallista. Suomessa on vihdoin tanssille omistetut maailmanluokan esitystilat.

Osaksi Kaapelitehdasta kytkeytyvässä rakennuksessa on yli 5 400 tanssille omistettua neliötä. Tilat mahdollistavat aiempaa suuremmat kansainväliset vierailuesitykset ja kotimaiset tuotannot. Esimerkiksi Erkko-sali on Pohjoismaiden suurin tanssille rakennettu esitystila: näyttämö on 25 metriä leveä ja 16 metriä syvä, näyttämön kokonaiskorkeus on 24 metriä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tanssin talon ovat suunnitelleet JKMM Arkkitehdit ja ILO arkkitehdit.

Tanssin talo tarjoaa kevään aikana laajan kattauksen tapahtumia ja esityksiä. Helmikuun tapahtuvat ovat pandemiatilanteen vuoksi peruttu, mutta loppukevään ohjelmassa on luvassa niin kotimaisia kantaesityksiä ja klassikoita kuin tanssikilpailuja ja konsertteja.

Esimerkiksi maaliskuussa Erkko-salin suurella näyttämöllä koetaan Tero Saarinen Companyn ikoninen soolotanssiteos HUNT sekä Suomen lupaavimpiin koreografeihin lukeutuvan Johanna Nuutisen kantaesitettävä ryhmäteos HZ.

Tanssin talon ohjelma muodostuu eri kulttuuritoimijoiden tuottamista ohjelmasisällöistä sekä Tanssin talon omasta ohjelmahanketoiminnasta.