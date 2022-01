"Lajissaan ensimmäinen" – raju suomalaisiranilainen toimintaelokuva lähtee maailmalle

Sohrab Productions

Ramin Sohrabin suomalais-iranilainen toimintaelokuva Layers of Lies on valmistumassa ja saa maailmanensi-iltansa helmikuun alussa Teheranissa Fajr-elokuvafestivaaleilla. Kuva Layers of Lies -elokuvasta, Ramin Sohrab kuvassa oikealla.