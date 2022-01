Virtuaalinen Docpoint-festivaali tuo kotikatsomoihin kymmeniä ensi-iltoja, joita ei muuten voi nähdä Suomessa

Helsingin dokumenttielokuvafestivaali Docpoint on julkistanut ohjelmistonsa. Turkulainen dokumentinystävä voi tänäkin vuonna katsoa elokuvia kotoaan, sillä tapahtuma järjestetään viime vuoden tavoin valtakunnallisena verkkofestivaalina. Kaikki elokuvat ovat nähtävissä koko Suomessa 31.1.–6.2.

Festivaalin ohjelmistossa on yhteensä 63 elokuvaa, joista 52 on pitkiä elokuvia. Kotimaisessa ohjelmistossa on tarjolla kolmetoista odotettua pitkää ensi-iltaa.

Kansainvälinen ohjelmisto sisältää muun muassa neljä parhaan dokumenttielokuvan Oscar-ehdokasta, jotka ovat Ascension, Faya Dayi, President ja Writing with Fire.

Kaikki kotimaisen ja ulkomaisen sarjan elokuvat ovat Suomen ensi-iltoja. Valtaosa elokuvis​ta ei tule nähtäville Suomessa muualla kuin Docpointissa.

Lisäksi ohjelmistoon sisältyy akateemikko Pirjo Honkasalon retrospektiivi.

Festivaalin avajaistapahtuma järjestetään Kansalaistorilla Helsingin keskustassa lauantaina 29.1. Tapahtumassa esitetään maksuton ulkoilmanäytös Susanna Helken uudesta elokuvasta Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja.

Docpointin kahdessa kilpasarjassa palkitaan paras kotimainen dokumenttielokuva ja paras kansainvälinen dokumenttielokuva.