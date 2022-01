Turun ruotsalaisen teatterin virtuaalikierroksella näkee näyttelijöitä työssään, ja matkalla voi törmätä kummitukseenkin

Åbo svenska teater panee hanttiin koronapandemian aiheuttamalle sululle avaamalla ovensa yleisölle internetin välityksellä. Virtuaalikierroksella esitellään tänään 183 vuotta täyttävän teatteritalon tiloja ja toimintaa, ja virtuaalisesti pääsee sisään sellaisiinkin paikkoihin, joihin yleisöllä ei muutoin ole asiaa.

– Suomen vanhin teatteritalo on tavallaan elävä museo ja suuri pala suomalaista teatterihistoriaa, ja sen takiakin se saa mielellään olla mahdollisimman monelle saavutettavissa, teatterin tiedottaja Maria Olin sanoo.

ÅST on haaveillut teatteritalon virtuaaliesityksen tekemisestä jo pidempään.

– Opastetut kierroksemme ovat valtavan suosittuja, ja nyt kun pandemian aikana emme ole voineet ottaa vastaan ryhmiä, tuntuu erityisen merkittävältä voida julkaista, kaikille saatavilla oleva virtuaaliesittely, markkintointipäällikkö Niina Renström kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Esittelyn aloitussivulla ollaan ÅST:n ulko-ovella, ja näkymää liikuttamalla nähdään rakennuksen sijainti vielä remontin alla olevaan kauppatoriin nähden. Esittelytekstit voi saada suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Erilaisia näkymiä on kaikkiaan kahdeksantoista, joista ensimmäisessä esitellään Per Johan Gylichin piirtämän talon julkisivu, joka on Carl Ludvig Engelin käsialaa.

Kierros etenee lämpiöistä Tiljanin kautta päänäyttämölle ja edelleen syvemmälle teatterin tärkeisiin työpisteiseen kuten lavastamoon, maskeerausosastolle ja ompelimoon.

Yksityiskohdista poimitaan muun muassa kattokruunu, kattomaalaus sekä vanha esirippu, joka on kankaalle tehty ja kehykseen pingotettu öljyvärimaalaus 1800- ja 1900-luvun taitteesta. Katsoja voi myös itse nostaa esiripun.

Osassa näkymiä on videoupotuksia, joista yhdessä katsoja pääsee ikään kuin keskelle Anton Tshehovin Vanja-enon eli Morbror Vanjan harjoituksia. Näytelmää esitettiin ÅST:ssa viime syksynä.

Virtuaaliesittelyn on toteuttanut turkulainen Media A1 Oy.

– Videoupotuksissa teatterin omaan ensembleen kuuluvat kaksi näyttelijää Daniela Franzell ja Jerry Wahlforss ovat mukana, ja heidän kanssaan saatiin upeaa materiaalia aikaiseksi. Esimerkiksi teatterin oman kummituksen, Vita Damenin, kohtaukset ovat jääneet itselle parhaiten mieleen, Media A1 Oy:n taiteellinen johtaja Mika Kurkilahti kertoo.

Virtuaaliesittelyyn pääset täältä.