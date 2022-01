Turkulaisen Anne-Maija Aallon romaani on myös Tähtivaeltaja-palkinnon ehdokkaana

Anne-Maija Aallon romaani Mistä valo pääsee sisään on yksi viidestä Tähtivaeltaja-palkintoehdokkaasta. Turkulaiskirjailija sai teoksestaan vuoden 2021 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Yhteiskunnallisesti kantaa ottava romaani on dystopia, jossa ihmisarvo määräytyy syntyperän mukaan. Tähtivaeltaja-raadin mukaan Mistä valo pääsee sisään on "vahva ja vaikuttava teos, joka osuu aikakautemme uhkakuvien ytimeen".

Muut ehdokkaat ovat Nobel-palkitun Kazuo Ishiguron Klara ja aurinko, N. K. Jemisinin Viides vuodenaika, Marc-Uwe Klingin QualityLand ja Yoko Ogawan Muistipoliisi.

Vuodesta 1986 lähtien jaettu Tähtivaeltaja-palkinto on Helsingin Science Fiction Seuran tunnustus, joka myönnetään edellisvuoden parhaalle Suomessa ilmestyneelle tieteiskirjalle.

Palkinnon asiantuntijaraatiin kuuluvat toimittaja Hannu Blommila, päätoimittaja Toni Jerrman, kriitikko Elli Leppä ja suomentaja, kriitikko Kaisa Ranta. Voittaja julkistetaan huhti–toukokuussa.