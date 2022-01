Turussakin tuttu valotaiteilija rakensi Stonehengen lumesta

Valotaiteilija Kari Kola on rakentanut tiiminsä kanssa Stonehengen lumesta mittakaavassa 1:1. Projektin nimi on Snowhenge. Teos on nähtävillä noin maaliskuun puoliväliin saakka Kolan omistamassa Botanian puutarhassa Joensuussa.

Moninkertainen jääveiston suomenmestari Anssi Kuosa on vastannut veistosta yhdessä mongolialaisen jääveiston maailmanmestari Lkhagvadorj “George” Dorjsuren kanssa. Projektissa on mukana myös irlantilainen luovan rakennustekniikan konsultti Brendan Savage, jolla on yli 30-vuoden kokemus suurista rakenteista ja mittakaavasta.

Ympyrä on halkaisijaltaan 32 metriä, ja isoimmat kivet ovat noin kuusi metriä korkeita. Projektin rakennus käynnistyi 27. joulukuuta, ja sitä on ollut rakentamassa kymmenkunta henkilöä.

Kola kertoo ensiksi ottaneensa yhteyttä Stonehengen johtoon Englannissa ja varmistaneensa, että projekti sopii heille.

Stonehengen johtajan Jennifer Daviesin mukaan monumentti on inspirointu monenlaisia taiteilijoita vuosisatojen aikana. Kolan "henkeäsalpaava" teos tuo hänen mielestään tuoreen näkökulman yhteen maailman erikoisimmista perintökohteista. Snowhenge on Daviesin mielestä Kolan tähänastisista installaatioista viilein (coolest), Joensuun Botanian tiedotteessa kerrotaan.

Stonehenge on megaliiteistä koostuva esihistoriallinen monumentti Englannin Wiltshiressa. Se kuuluu Unescon maailmanperintökohteisiin.

– Projektin tavoitteena on tuoda inspiraatiota ja toivoa näinä haastavina aikoina, kun taiteen ja kulttuurin merkitys on (koronan takia) selkeästi kyseenalaistettu. Rajoitukset kohdistuvat mielestäni täysin kohtuuttomasti kulttuurialan toimijoihin ja toivon että tämä inspiroi joitain taiteen tekijöitä luomaan projekteja vaikeista ajoista huolimatta, Kola sanoo.

Kari Kola on kansainvälisestikin tunnettu valotaiteilija, joka on erikoistunut suuriin ulkoinstallaatioihin. Hänen viimeisin työnsä Turussa oli joulukuussa Valon polulla nähty Magical Garden Tuomaansillan ja Tuomiokirkkosillan välillä.