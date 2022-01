Sarjakuvataiteilija Emmi Valveen teos palkittiin Ranskassa

Porvoolaisen Emmi Valveen sarjakuvateos Armo on saanut tuomariston erikoispalkinnon kansainvälisessä sarjakuvakilpailussa. Ranskalainen Prix Artémisia on sarjakuvapalkinto, joka jaetaan vuosittain naisten tekemille sarjakuville.

Valve sai erikoispalkinnon Prix Spécialin. Vuonna 2022 pääpalkinto Prix Artémisian sai italialaisen Arianna Melonen Gianna.

Artémisia-raadin perusteiden mukaan Valveen teoksessa erityisen koskettavaa oli "se armo, joka teoksen viimeisillä sivuilla muuttaa sanoin kuvaamattoman aineelliseksi kerronnaksi, joka on visuaalista ja elävää".

Valveen kustantaja Çà et là on todennut, että Ranskassa "on harvoin nähty omaelämäkerrallista teosta, jossa tekijä paljastaa itsensä näin täysin ja kaunistelemattomasti. Lukijat eivät selviä tästä kirjasta ehjin nahoin".

Valveen La Grâce -kirjan on julkaissut kustantamo Çà et là vuonna 2021, ja sen ovat ranskantaneet Hind Bendaace ja Kirsi Kinnunen. Suomeksi Armon on julkaissut Asema kustannus vuonna 2017.

Vuodesta 2008 jaetun Artémisia-palkinnon on nyt voittanut jo kolme suomalaista sarjakuvataiteilijaa. Vuonna 2019 Hanneriina Moisseisen Kannas (La Terre perdue, kustantamo l’An 2, 2018) valittiin vuoden parhaaksi historiasarjakuvaksi, ja vuonna 2021 Tiitu Takalo voitti Grand Prix’n teoksellaan Minä, Mikko ja Annikki (Moi, Mikko et Annikki, kustantamo Rue de l’échiquier, 2020).

Suomalaisia sarjakuvateoksia on vuodesta 2000 lähtien julkaistu ranskaksi noin 120 nimikettä.