Rettigin vanhasta tupakkatehtaasta New Yorkiin – turkulaista tanssitaidetta esitetään kansainvälisillä festivaaleilla

New Yorkissa nähdään tällä viikolla turkulaista tanssitaidetta osana kansainvälistä esittävän taiteen konferenssia. Aboa-apurahalla palkitun tanssitaiteilijan ja tanssija-koreografin Maria Nurmelan työtä on nähtävillä APAP/NYC-konferenssin yhteydessä järjestettävällä Imagine Dance -festivaalilla.

Perjantaina ensi-iltansa saa Nurmelan työtä esittelevä dokumentti, jonka on toteuttanut turkulainen elokuvantekijä Vesa Loikas. Dokumentissa on materiaalia Nurmelan viimeisimmistä teoksista, kuten Rettigin vanhassa tupakkatehtaassa marraskuussa 2021 ensi-iltansa saaneesta Falling Through The Disappearing Light -teoksesta. Dokumentissa nähdään osia myös Loikkaan ja Nurmelan pandemian aikana luomista lyhytelokuvista, muun muassa Echoes – Kaikuja -teoksesta.

Imagine Dance -festivaalin ohjelmistossa on mukana tanssitaiteen kärkinimiä, esimerkiksi Martha Graham Dance Company ja Akram Khan Company. APAP/NYC-festivaalia järjestää amerikkalainen esittävien taiteiden palvelu-, edunvalvonta- ja jäsenjärjestö Association of Performing Arts Professionals (APAP).